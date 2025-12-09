ילדים צופים בסרטונים ( צילום: שאטרסטוק )

עולם המדיה החברתית נשלט כיום על ידי שטף אינסופי של סרטונים קצרים – מטיקטוק ועד יוטיוב שורטס. הפורמט הממכר הזה מושך מיליוני צופים צעירים, והחוקרים מתחילים להבין כיצד הוא עשוי לעצב מחדש את המוח. הדאגה הציבורית כבר קיבלה שם קוד מדאיג: "ריקבון מוחין" (Brain Rot) הידרדרות משוערת במצבו הנפשי או האינטלקטואלי של הצופה בסרטונים, מונח שלא לחינם הפך למילת השנה של מילון אוקספורד לשנת 2024.

סרטונים קצרים והיכולת קוגניטיבית מחקרים מצביעים על קשרים מדאיגים בין צפייה כבדה בסרטונים קצרים לבין קשיים במיקוד ובשליטה עצמית. סקירה מקיפה שפורסמה ב‑Psychological Bulletin (כתב עת מדעי אמריקאי מאוד מכובד בתחום הפסיכולוגיה) וכללה כמעט 100,000 משתתפים, מצאה כי צריכה כבדה של תוכן קצר נקשרה לירידה בכישורים קוגניטיביים - במיוחד בתחום טווח הקשב והשליטה בדחפים. דו"ח נוסף, שסיכם 14 מחקרים, הגיע למסקנות דומות: שימוש אינטנסיבי בסרטונים קצרים קשור לירידה בקשב ולביצועים אקדמיים ירודים. ההשפעות אינן מוגבלות לחדר הלימוד בלבד. הסקירה גם מצאה קשרים בין צריכה כבדה לבין עלייה בתסמיני דיכאון, חרדה, מתח ובדידות.

צפייה בסרטונים ביוטיוב ( צילום: שאטרסטוק )

הילדים במוקד הדאגה

דאגה מיוחדת עולה בנוגע לילדים. מחקר עוקב שנערך על למעלה מ‑8,300 ילדים בגילאי 10–14 בארצות הברית מצא כי שימוש מוגבר במדיה החברתית פוגע ברמות הריכוז שלהם. החוקרים דיווחו על עלייה בתסמיני חוסר קשב, והציעו כי ייתכן ששימוש זה תורם לעלייה בשכיחות אבחוני ADHD בקרב ילדים.

הסחות הדעת התמידיות כמו הודעות והתראות פועלות כגורם מפריע, המקשה על הילדים להישאר ממוקדים ולהתמקד במשימות ארוכות טווח.

האם מדובר בהתמכרות חדשה?

מומחים מזהירים כי צפייה מרובה בסרטונים קצרים עלולה ליצור סוג חדש של התמכרות. ד"ר נידהי גופטה, אנדוקרינולוגית ילדים החוקרת את השפעות זמן המסך, מתארת זאת כ"הפרעת קשת וריכוז על סטרואידים".

עוד אמרה גופטה: סביבת המדיה החברתית שלנו כוללת הסחות דעת מתמידות כמו הודעות והתראות המגיעות ללא הפסקה. ההפרעות הקבועות הללו, יחד עם המחשבה על הודעה שהגיעה, פועלות כגורם מנטלי מפריע המערער את היכולת להישאר ממוקד במשימה אחת. חשיפה גבוהה ומתמשכת לכך נקשרת לירידה בכישורים קוגניטיביים, ובמיוחד בטווח קשב קצר יותר וגם שליטה בדחפים.

למרות שהמחקר לטווח הארוך עדיין מתפתח, החשש הוא כי צריכת סרטונים קצרים בכמויות גדולות פוגעת במוח. ייתכן שיידרשו שנים נוספות כדי לקבוע אם השינויים הקוגניטיביים הם הפיכים.

ד"ר גופטה מדגישה: “על ההורים ומקבלי ההחלטות להכיר בממצאים אלו ולפעול כדי לקבוע כללים ברורים לצריכה דיגיטלית בריאה, התומכת בהתפתחות הקוגניטיבית של הילדים.”