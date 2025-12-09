בצורת גברים | לטביה בפתרון יצירתי: גברים עם ידי זהב להשכרה

לטביה, המדינה הבלטית הידועה ביערות ובקסם של ימי הביניים, סובלת ממחסור חמור ובלתי צפוי בגברים, מצב שהוביל לעלייה מפתיעה בתעשיית "השכרת בעל לשעה".

המדינה חווה "בצורת גברים" של ממש, עם 15.5% יותר נשים מגברים, פער שהוא פי שלושה מהממוצע באיחוד האירופי. חוסר האיזון המגדרי בולט עוד יותר בקרב בני 65 ומעלה, שם יש ככל הנראה פי שניים יותר נשים מגברים. המחסור ניכר בחיי היומיום ובמקומות העבודה, וחלק מהנשים אף נוסעות לחו"ל כדי למצוא בני זוג בשל האפשרויות המוגבלות בבית.

כדי להתמודד עם צורכי הבית היומיומיים בהיעדר בני זוג גברים, נשים לטביות רבות פונות לשירותי התחזוקה השוטפת - פלטפורמות המציעות "גברים עם ידי זהב" למשימות כמו אינסטלציה, נגרות, תיקונים והתקנת מכשירי חשמל.

שירות אחר, העונה לשם "עבודות תיקון", מאפשר לנשים להזמין "בעל לשעה" דרך האינטרנט או בטלפון, כאשר העובדים מגיעים במהירות לטפל במשימות תחזוקה שונות, כמו צביעה או תיקון וילונות.

חוקרים מייחסים את חוסר האיזון הדמוגרפי בעיקר לתוחלת החיים הנמוכה יותר של הגברים הלטבים. הסיבות כוללות שיעורי עישון גבוהים משמעותית בקרב גברים (31% מהגברים לעומת 10% מהנשים) ושיעורים גבוהים יותר של עודף משקל או השמנת יתר.

הרגלי תזונה לקויים, חוסר עקביות בשירותי בריאות ודפוסי חיים שנשארו מהתקופה הפוסט-סובייטית גורמים לכך שפחות גברים מגיעים לגיל העמידה והפרישה. תופעת השכרת הבעלים, שהפכה לפתרון פרקטי לפער הדמוגרפי, אינה מוגבלת ללטביה; גם בבריטניה, אישה בשם לורה יאנג דיווחה שהשכירה את בעלה ג'יימס למשימות בית תחת העסק "השכרת הבעל המומחה שלי" והוא נשאר בתפוסה מלאה.

שירותים אלה משקפים שינוי שבו משימות שבעבר שויכו אוטומטית לבעלים הופכות לחלק משוק שירותים מקצועי.