ממשל טראמפ מכין בחשאי תוכניות מפורטות לפעולה אמריקנית מיידית במקרה של הדחתו של ניקולס מדורו, מנהיג ונצואלה. זאת, חודשים לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הציב איומים חוזרים ונשנים נגד מדורו והזיז אלפי חיילים וקבוצת תקיפה של נושאת מטוסים לקריביים.

התוכניות נשמרות במעגל סגור בבית הלבן, כך על פי שני בכירים בממשל ומקור נוסף המכיר את הדיונים ששוחחו עם רשת CNN. התכנון הפנימי נחשב לאיתות ברור לכך שטראמפ שוקל לאלץ את מדורו לעזוב, אף שרשמית הפריסה הצבאית נועדה להפחית את זרימת הסמים לארצות הברית.

התוכניות החשאיות כוללות אפשרויות שונות לפעולה אמריקנית שנועדה למלא את ואקום הכוח ולייצב את ונצואלה, בין אם מדורו יעזוב את תפקידו במסגרת משא ומתן, או אם ייאלץ לעשות זאת לאחר תקיפות אמריקניות או פעולה ישירה. כפי שאמר בכיר בממשל: "זו העבודה של הממשל הפדרלי תמיד להתכונן לתוכניות א', ב' ו-ג'".

טראמפ סירב לשלול השתתפות ישירה בשינוי המשטר. למרות שלדברי בכירים בממשל אין רצון למעורבות אמריקנית מוגברת וארוכת טווח במדינה, טראמפ הצהיר בראיון ל"פוליטיקו" כי ימיו של מדורו "ספורים". בנוסף, טראמפ שוחח טלפונית עם מדורו לפני כחודש, ואף שהשיחה לא הייתה עוינת בהכרח, גורם בבית הלבן ציין כי הנשיא הציב למדורו אולטימטום מרומז לפיו לטובתו לעזוב את המדינה.

האחריות לתכנון מנוהלת על ידי המועצה לביטחון המולדת בבית הלבן, בראשות סטיבן מילר, אשר עובד בצמוד עם שר החוץ (ויועץ לביטחון לאומי בפועל) מרקו רוביו. מומחים מברכים על ההכנות שכן, לדבריהם, על ארה"ב להימנע מהידרדרות לכאוס כפי שקרה בעיראק בשנת 2003.

התכנון האמריקני צריך לקחת בחשבון את הצורך במתן סיוע כלכלי, ביטחוני ומודיעיני, שכן הצבת כוחות אמריקניים על הקרקע אינה צפויה. טראמפ אינו מעוניין במשא ומתן ממושך עם מדורו, ואף בכירים מעריכים כי עזיבה בהסכם אינה סבירה. רוביו ציין בהקשר זה כי "הבעיה היא שמדורו עשה חמישה הסכמים עם צדדים שונים במהלך 10 השנים האחרונות והפר את כולם".

במקביל, האופוזיציה הונצואלית, בהובלת מריה קורינה מצ'אדו ואדמונדו גונזלס, עבדה במשך שנים על תוכניות מפורטות ל"יום שאחרי", והיא שיתפה את הממשל האמריקני בתוכניות "100 שעות" ו-"100 ימים" לניהול המדינה החדשה. ממשל טראמפ תמך בגונזלס כנשיא הלגיטימי של המדינה.

הכרה בממשלה חדשה היא קריטית להסרת סנקציות ולקבלת סיוע כלכלי. אם מצ'אדו וגונזלס יתפסו את השלטון, ההכרה האמריקנית תהיה מיידית. עם זאת, אם תוקם ממשלת מעבר שתכלול גורמים מקרב המחנה של הנשיא הקודם, סוגיית ההכרה תהיה מורכבת יותר.

בינתיים, בוונצואלה מתכוננים לתרחיש האימים של תקיפה אמריקנית ישירה על שטחה, לאחר שארה"ב צברה כוחות רבים באזור.

בארה"ב מדגישים כי ייתכן שהמתקפה תהיה "כירורגית" על אזורי השלטון ומוקדי הכוח, במטרה להפיל את שלטונו של מדורו - ואולי אף לחסלו.