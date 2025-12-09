על רקע פגישת ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצפויה בסוף החודש, מנוהלים מגעים דיפלומטיים בהובלה אמריקנית לקיים פגישה משולשת שתכלול גם את נשיא מצרים עבד אל-פתאח א-סיסי, כך דיווח היום כתב 'ynet' איתמר אייכנר.

לפי הדיווח, נשיא מצרים מציב תנאי ברור, ויש שיאמרו "סחיטה", לקיום הפסגה: חתימה על עסקת גז ענקית בהיקף של $35$ מיליארד דולר לרכישת גז ממאגר "לוויתן". דרישת א-סיסי אינה מסתכמת בכך, וגורמים מעורים אף טוענים כי מצרים דורשת מישראל לסגת מפילדלפי ומציר נצרים.

כך, במקביל לניסיונותיה הנואשים של ישראל לקבל מעמד לגיטימי בעיני סעודיה, ירושלים שוב מעמידה את עצמה במעמד החלש במזרח התיכון כשהיא מוכנה לדבר על ויתורים מרחיקי לכת בשביל מעט לגיטימציה ערבית.

דרישות אלה מעוררות סערה חריפה בקרב גורמים במשק האנרגיה בישראל, המזהירים כי נתניהו עלול להסכים לעסקת הגז ללא קבלת תמורה ביטחונית ומדינית משמעותית. גורם שמעורה בנושא תקף את הדרישה המצרית: "ממתי ישראל נותנת מתנות לפני פגישות? ישראל דואגת למצרים לפני שהיא דואגת לעצמה". לדברי אותו גורם שציטט אייכנר, "אם נתניהו יסכים לעסקת הגז לפני שקיבל התחייבות מהמצרים להילחם בהברחות הנשק ולרדת מהדרישה לסגת מפילדלפי – זה דבר הזוי".

העסקה המדוברת מועילה מאוד למצרים, שכן היא אמורה לספק לא פחות מ-20% מצריכת החשמל שלה. מנגד, מתריע אותו גורם, עסקת הגז עם מצרים תקשה על ישראל לייצא גז למקומות נוספים, ותיצור לישראל תלות במצרים - ולהיפך.

למרות המחלוקת, גורמים מדיניים בכירים מעריכים כי יש סיכוי טוב שהצדדים יצליחו לצמצם את הפערים ולהגיע להבנות שיאפשרו את קיום הפגישה המתוכננת במאר א-לאגו (אחוזתו של טראמפ). גורמים אלה מציינים כי קיים "זהות אינטרסים" בין שלושת הצדדים: ארה"ב מעוניינת ביציבות אזורית וברווחיות חברת שברון (השולטת במאגרים), ישראל צפויה להרוויח עשרות מיליארדי שקלים מתמלוגים ומסים, ואילו מצרים זקוקה לכמות הגז הגדולה. כמו כן, נתניהו "עובד על קבלת הישגים מדיניים" מול מצרים.

עם זאת, לפי הדיווח, גורם משמעותי המעכב כרגע את אישור העסקה הוא שר האנרגיה אלי כהן. כהן מפעיל לחץ על בעלי מאגר לוויתן ומתנה את אישור עסקת הגז עם מצרים בכך שייחתם במקביל הסכם שיבטיח מחירים אטרקטיביים לחברת החשמל הישראלית, למניעת עליות מחירים לצרכן המקומי. גורם מדיני בכיר אישר כי כהן "עומד על כך שיהיו מחירים אטרקטיביים לישראל כתנאי לחתימה על ההסכם עם מצרים", אך ציין כי מתקיימים מגעים מתקדמים לפתרון הנושא.

הפגישה, אם תתקיים, תהיה הראשונה בין נתניהו לא-סיסי מאז פרוץ המלחמה ברצועת עזה, כאשר נשיא מצרים אף התנגד להזמנת נתניהו לפסגה קודמת בשארם.