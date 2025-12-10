לפחות 20 בני אדם נהרגו במרוקו לאחר התמוטטות מבנים שהתרחשה לפנות בוקר (רביעי), כך דיווחה סוכנות הידיעות הממלכתית.

לפי הדיווח, התמוטטות המבנים התרחשה בעיר פס, בשלב זה עדיין לא ברור מהו הגורם לאירוע החריג.

בנוסף דווח על 15 פצועים במקום בדרגות פציעה שונות שפונו לבית החולים באזור. כוחות החילוץ עדיין עמלים על חילוץ נפגעים מבין שברי הבניין ומנסים לאתר נעדרים.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראים כוחות חילוץ המקומיים עושים את דרכם לעבר זירת האסון המזכירה את חורבותיה של עזה לאחר הפצצה ישראלית.

תושבים מקומיים סייעו לכוחות ההצלה בניסיון להוציא ניצולים מתוך ההריסות, כשהם מאירים באמצעות בפנס של הטלפון הנייד שברשותם ומפנים פסולת בניין באמצעות אתי חפירה.

במרוקו גוברת הביקורת הציבורית על התשתיות הרעועות - בפרט באזורים הכפריים, באופן המהווה סכנה ממשית לתושבים.