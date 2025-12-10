8 שעות הליכה: צוות סיני יצא לתקן חלון סדוק שנפגע מפסולת חלל

צוות האסטרונאוטים הסיני נאלץ לצאת לפעילות חוץ-רכבית (EVA) מתוחה בת שמונה שעות, במטרה להתקין מיגון ולהעריך את הנזק שנגרם בתקרית מטלטלת שהתרחשה לפני כחודש.

המשבר החל ב-5 בנובמבר, כאשר שבר פסולת חלל, קטן ממילימטר אחד, שנע במהירות גבוהה, סדק חלון בקפסולת החזרה של החללית "שנג'ואו-20". הפגיעה יצרה שבר שאורכו עלה על סנטימטר, וגורמים רשמיים בסין ראו בנזק חומרה מספקת כדי לדחות את חזרת הצוות המקורי.

המצב הקריטי הוביל להפעלת שיגור חירום ראשון מסוגו בסין: החללית הבלתי מאוישת "שנג'ואו-22" שוגרה כדי לספק רכב חזרה בטוח לצוות הנוכחי. צוות האסטרונאוטים הסיני צעד למעשה מהתחנה הסינית "טיינגונג" לכיוון החללית שנג'ואו‑20, שם היה החלון הסדוק.

כעת, המפקד ג'אנג לו ומהנדס הטיסה וו פיי ביצעו את המשימה הדרמטית. השניים התקינו מערכות הגנה מפני פסולת וצילמו את החלון הפגוע, תוך שימוש בזרוע הרובוטית של תחנת החלל "טיינגונג". וו פיי, בן 32 בלבד, הפך בכך לאסטרונאוט הסיני הצעיר ביותר שביצע הליכת חלל.

התקרית המטרידה מחדדת את הסכנות הגוברות שמציבה הפסולת המסלולית, אשר יכולה לנוע במהירויות העולות על 25,000 קילומטרים לשעה. החללית שנג'ואו-20 נותרה עגונה בתחנה וממתינה לחזרתה הבלתי מאוישת לבחינה מעמיקה, וייתכן כי הליכות חלל נוספות יידרשו כדי לחזק את החלון הסדוק.