ממשלת ארה"ב חשפה הצעת חוק חדשה ומרחיקת לכת שתחייב תיירים מ-42 מדינות הפטורות מוויזה לחשוף עד חמש שנים של היסטוריית מדיה חברתית כדי לקבל אישור כניסה.

זוהי הרחבה משמעותית של תהליכי הבדיקה הממשלתיים, כאשר סוכנות המכס והגנת הגבולות תדרוש גם כתובות דוא"ל מהעשור האחרון, מספרי טלפון מהחמש השנים האחרונות ופרטים מקיפים על משפחות המועמדים, כולל שמותיהם ותאריכי הלידה של הורים, בני זוג, אחים וילדים.

ההכרזה הזו מגיעה על רקע שיבושים נרחבים שכבר פוקדים את מבקשי הוויזה. לדוגמה, קונסוליות ארה"ב בהודו החלו לבטל פגישות ויזה עבור עובדים מיומנים (H-1B) ותלויים (H-4). מבקשים רבים שהשלימו בדיקות ביומטריות קיבלו הודעות דוא"ל המעבירות את הפגישות שלהם לחודש מרץ 2026.

ביטולים אלה הותירו עובדים ללא יכולת להתחיל את עבודתם ומשפחות תקועות בחו"ל בתקופת החגים. הקונסוליה בצ'נאי הסבירה כי היא נאלצה לצמצם את מספר הפגישות הזמינות עקב "אילוצים תפעוליים" וזאת במטרה "להבטיח שאף מועמד לא יציב סיכון לביטחון הלאומי או לביטחון הציבור האמריקאי".

עורכי דין מומחים מתארים את הגישה הממשלתית החדשה כ"שינוי פרדיגמה", שכן הסוכנויות משתמשות כעת בנתונים כדי לבחון "ביטויים מקוונים" במקום להסתפק באימות עובדות בלבד.

מנגד, מזהירים ארגוני זכויות אדם כי דרישת הדיווח החובה על מדיה חברתית "לא הוכיחה יעילות בזיהוי מחבלים או עבריינים אחרים". סופיה קופ, משפטנית בכירה ב"קרן לגבולות אלקטרוניים", טענה כי המדיניות החדשה "מדכאת את חופש הביטוי והפרה את פרטיותם של מטיילים חפים מפשע", וכן פגעה בפרטיות בני משפחתם, חבריהם ועמיתיהם האמריקאים.