40 הגרלות ללא זוכה

מי יהפוך הערב למיליארדר? זה הסכום שיוגרל היום ב'פאוורבול'

הערב יוגרל פרס הפאוורבול השביעי בגודלו בהיסטוריה של המשחק | כידוע, זוכה יחיד בפרס יכול לבחור בין תשלומים על מלא הסכום או כמחציתו בתשלום חד-פעמי | מזה כבר 40 הגרלות רצופות לא היה זוכה יחיד - מה שהעלה את סכום ההגרלה לשיא (בעולם) 

טופס פאוורבול (צילום: shutterstock)

פרס הג'קפוט של הגרלת הלוטו האמריקנית 'פאוורבול' (Powerball) קפץ ל-930 מיליון דולר לקראת ההגרלה שתיערך הערב (יום רביעי) לפני השעה 23:00 (שעון החוף המזרחי). שווי הפרס במזומן מיידי לזוכה בודד מוערך ב-429 מיליון דולר.

סכום זה הופך את הפרס הנוכחי לפרס השביעי בגודלו בתולדות המשחק, שהחל לפני 40 הגרלות רצופות ללא זוכה. ההגרלה הקודמת נערכה ביום שני בלילה, אך לא הניבה זכייה כשאף כרטיס לא תאם את המספרים 8, 32, 52, 56, 64 ואת הפאוורבול האדום 23.

על פי נתוני פאוורבול, הסיכויים לזכות בפרס הגדול עומדים על 1 ל-292.2 מיליון. כרטיסים להגרלה עולים 2 דולר למשחק. ההגרלה עצמה תיערך בסטודיו של לוטו פלורידה בטלהאסי.

אם יימצא זוכה יחיד בהגרלת יום רביעי, הוא יוכל לבחור בין קבלת התשלום המלא המוערך ב-930 מיליון דולר, המחולק לתשלומים שנתיים, או תשלום מיידי חד-פעמי בסכום של 429 מיליון דולר.

הג'קפוט נחטף בפעם האחרונה ב-6 בספטמבר, אז שני כרטיסים שנרכשו במיזורי ובטקסס חלקו פרס ענק של 1.787 מיליארד דולר. הפרס הגדול ביותר בהיסטוריה של הפאוורבול עמד על 2.04 מיליארד דולר, ובו זכו ב-7 בנובמבר 2022.

