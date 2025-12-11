לאחר ימי תעלומה וכיסא ריק בטקס פרס נובל, נחשף סיפור בריחתה המרתק והמסוכן של מנהיגת האופוזיציה של וונצאולה מריה קורינה מצ'אדו. מצ'אדו, שזכתה בפרס נובל לשלום על "עבודתה הבלתי נלאית לקידום זכויות דמוקרטיות" היא הצליחה להתגבר על איסור נסיעה שנמשך עשור ונמלטה בחשאי מארצה.

המסע המסוכן של מצ'אדו החל ביום שלישי, בו היא יצאה מוונצואלה בסירה. היא נסעה מחופה המערבי של המדינה לאי הקריבי ההולנדי קוראסאו, ומשם עלתה על טיסה פרטית לנורווגיה, כפי שדווח על ידי גורמים אמריקאים. מצ'אדו, שהייתה במסתור במשך יותר משנה, אישרה במסר אודיו כי אנשים רבים "סיכנו את חייהם" כדי לסייע לה להגיע לאוסלו.

לפי ה‑ה"וול סטריט ג'ורנל, מריה קורינה מצ’אדו החלה את בריחתה מוונצואלה בתחפושת עם פאה ועבורה של צוות מסייעים. במשך כ‑10 שעות הם נסעו דרך המדינה ועברו ‑10 מחסומים צבאיים שונים מבלי להיתפס, עד שהגיעו לכפר דייגים בחוף.

שם עלו על סירה מעץ לחציית ים הקריבי לעבר קורסאו, כשהים והרוחות היו קשים. הקבוצה גם התריעה מראש לכוחות אמריקאים באזור כדי שהסירה לא תסומן כיעד, ברקע נוכחות של מטוסי קרב אמריקניים. לאחר מכן מצ’אדו טסה במטוס פרטי מקורסאו לנורבגיה, לאחר שתכנון הבריחה ארך כחודש‑חודשיים במסגרת רשת סודית שעזרה לה לצאת מהמדינה.

מצ'אדו, בת ה-58, הגיעה לבסוף לאוסלו ביום חמישי, יום לאחר הטקס הממלכתי. יושב ראש ועדת נובל הנורווגית, יורגן ואטנה פרידנס, אישר שהיא בטוחה והודיע כי היא תתאחד עם משפחתה לפני הופעתה הציבורית הראשונה מזה קרוב לשנה. מצ'אדו אכן התאחדה עם אמה, אחיותיה ושלושת ילדיה באוסלו, לאחר כמעט שנתיים של פרידה.

מצ'אדו אומנם החמיצה את טקס הענקת הפרס (אתמול) ביום רביעי, אך מי שקיבלה את הפרס בשמה הייתה בתה, אנה קורינה סוסה, בנאום מרגש שנכתב על ידי מצ'אדו מראש. בנאום הודגש כי "הפרס הזה נושא משמעות עמוקה; הוא מזכיר לעולם שהדמוקרטיה חיונית לשלום". סוסה קראה את מילותיה של מצ'אדו, בהן היא העבירה את הלקח הונצואלי: "כדי לזכות בדמוקרטיה, עלינו להיות מוכנים להילחם על החירות".