אישה משיקגו, שהקדישה כמעט שנתיים לחיפוש עבודה, הצליחה לבסוף למצוא תעסוקה לאחר שפירסמה פוסט הומוריסטי ומקורי בפייסבוק.

הדרך הבלתי שגרתית הזו הגיעה אחרי תקופה ארוכה ומאתגרת של חיפוש עבודה, שהחלה במאי 2023, מיד לאחר שסיימה תואר שני במדעי הספרייה ומידע מאוניברסיטת אילינוי באורבנה-שמפיין.

במהלך יותר מ‑800 ימים היא שלחה קורות חיים ליותר מ‑500 משרות, ערכה אותם שוב ושוב והתאימה את המסמכים לכל משרה, אך קיבלה תגובות מעטות בלבד. למרות תכנון קפדני ומעקב אחרי המועמדויות, היא נתקלה בשתיקות ממושכות, דחיות וחוויות מתסכלות.

ביולי 2025, בניסיון נואש אחרון, יצרה גרפיקה סאטירית שכללה את הכיתוב "בבקשה תעסיקו אותי", לצד תמונות ופרטים אישיים, ופרסמה אותה בקבוצה קהילתית גדולה בשיקגו, המיועדת לתמיכה בנשים. הפוסט זכה במהירות למאות תגובות ולמעלה מעשרים הצעות עבודה.

בין המגייסים שהגיבו היה גם בעל סטודיו לצילום, שהתרשם מהאותנטיות וכישורי התקשורת שלה.

היא התקבלה לעבודה חלקית כמנהלת סטודיו, בתפקיד היברידי וגמיש, שבו היא מטפלת בתקשורת עם לקוחות, מכירות ועבודות מנהלתיות. למרות שהתפקיד אינו קשור ישירות לתואר שלה, היא מציינת כי היא מרוצה מהעבודה, ומעריכה את סביבת העבודה התומכת.