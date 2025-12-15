הרב גראמי באיראן ( צילום: חשבון הטוויטר של הרב )

הרב יהודה גראמי, הרב הראשי של איראן, פרסם הבוקר (שני) מכתב גינוי חריף לפיגוע הרצחני במסיבת החנוכה בסידני ותמיכה בקהילה היהודית באוסטרליה.

כזכור, בטבח הרצחני שבוצע במסיבת החנוכה של חב"ד בסידני נרצחו 15 חוגגים ועשרות נוספים נפצעו בדרגות שונות. בפתח מכתבו כותב הרב גראמי: "בכאב רב ובצער עמוק, אני מגנה בתוקף את הפשעים ומעשי הטרור והאלימות האחרונים נגד הקהילה היהודית באוסטרליה בחג החנוכה. "כל פגיעה, הסתה לשנאה ואלימות נגד אנשים - ללא קשר לדתם, מוצאם או לאומם - סותרים את הערכים האנושיים והמוסריים ואת דרך האמונה".

המכתב המלא

בהמשך המכתב כותב רבה של איראן: "פשע זה התרחש בחג חנוכה, חג האור והתקווה, המסמל את ניצחון האור על החושך. אין ספק שמבצעי מעשה אלים זה לא יצליחו לפגוע באור, באמונה ובתקווה שבלבם של המאמינים, ומעשים כאלה לעולם לא ישיגו את מטרותיהם האפלות".

"היהדות", כותב הרב גראמי במכתבו: "כמו דתות אחרות, מדגישה את קדושת חיי האדם, את כבוד האדם ואת חשיבות החיים המשותפים בשלום.

"פגיעה באזרחים חפים מפשע ויצירת פחד וחוסר ביטחון בתוך קהילה דתית הם מעשים בלתי מקובלים, ראויים לגינוי החמור ביותר, ואין להם הצדקה".

הרב פנה לקהילה היהודית באוסטרליה וכתב: "אני מביע את תנחומיי העמוקים לניצולים ולמשפחות הקורבנות, ומאחל לפצועים החלמה מלאה ומהירה.

"אני רוצה להביע ההזדהות המלאה עם הקהילה היהודית באוסטרליה. אני מצפה גם מהרשויות לפעול במהירות, לזהות את האחראים לפשע, להעמידם לדין על פי החוק ולנקוט צעדים ברורים למניעת אירועים דומים בעתיד".