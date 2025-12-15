​הנשיא האמריקני שלח היום (שני) ברכה רשמית לקהילה היהודית בארצות הברית וברחבי העולם לרגל תחילת חג החנוכה, "חג האורות". הנשיא ציין כי החג הוא "עונת שמחה של הרהור ותקווה".

​בהודעה מטעמו, הדגיש הנשיא כי חנוכה מזכיר את מאבק העם היהודי מלפני למעלה מאלפיים שנה. "לפני יותר מ-2,000 שנה, העם היהודי קם נגד כוחות העריצות והשיב לעצמו את חירות הפולחן והחיים לפי אמונתו, כשהוא נלחם למען הזכויות הבלתי ניתנות לערעור שניתנו על ידי הבורא", נכתב בהודעה.

​ההודעה התייחסה לנס המרכזי של החג: "על פי המסורת, אף על פי שהיה להם רק שמן שיספיק להדליק את המנורה במקדש למשך לילה אחד, בסימן מפואר של ההשגחה הא-לוהית הכול יכול, הוא נשאר בוער במשך שמונה ימים".

​הנשיא הדגיש את חשיבות הסמליות של המנורה בימינו כסמל לחירות. "המנורה משמשת כסמל מתמשך לניצחון האור על החושך ולניצחון הנצחי של הטוב על הרע. חנוכה הוא הודיה על הניסים האלה", נמסר מהבית הלבן. הוא ציטט בהקשר זה את דבריו של ג'ורג' וושינגטון שציטט הוא את הפסוק במיכה, לפיהם כל אזרח "יישב בבטחה תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד".

​בנוגע למדיניות הממשל, התחייב הנשיא כי הממשל "ממשיך לעמוד איתן לצד העם היהודי ולהגן על זכותו של כל מאמין לעבוד באופן חופשי וללא חשש מרדיפה". הוא הוסיף כי "להבות החנוכה משמשות תזכורת לכוחם ולחוסנם של העם היהודי ולרוח שממשיכה להנחות את האומה שלנו לעתיד בהיר יותר".

​הנשיא חתם את ברכתו בהשוואה בין הנס ההיסטורי לבין אמריקה: "כשם שחסד האל הביא את המכבים לניצחון, הוא קיים את הנס של אמריקה – אור זוהר לכל העולם – במשך כמעט 250 שנה". בסיום, איחל הנשיא: "חנוכה שמח!".