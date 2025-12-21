לקראת השנה האזרחית החדשה, עיריית פריז הודיעה כי מופע הזיקוקים המסורתי ומיצגי האור על שער הניצחון בפריז יתקיימו השנה ללא הופעה חיה בשדרות השאנז אליזה, בעקבות חששות ביטחון משמעותיים.

במקום זאת, רשת הטלוויזיה הצרפתית תעבור לשדר קטעי מוזיקה שהוקלטו מראש, כאשר מופע הזיקוקים יועבר בשידור ישיר לקראת חצות.

צרפתים ששוחחו עם כלי תקשורת מקומיים הביעו זעם ואכזבה על ביטול המופע, והביעו תקווה שההחלטה תשתנה. "המדינה שלנו כבר לא בטוחה. אם אנחנו לא יכולים לחגוג ברחוב, מה נשאר לנו?", אמרה צרפתייה אחת לתקשורת בצרפת.

משטרת פריז הורתה על ביטול הקונצרט החי שתוכנן לערב ראש השנה האזרחית "משיקולי אבטחה". לפי הודעת העירייה, המשטרה סירבה לבקשה לקיים את האירוע במתכונת השנים האחרונות בשל חשש מתנועות המון בלתי נשלטות.

ראש הרובע השמיני בעיר ציינה כי השדרה המפורסמת אינה מותאמת מבחינה מבנית לארח קהל רב הנמצא בתנועה מתמדת במהלך הופעה חיה, ולכן היא תומכת בהחלטת כוחות הביטחון.

בעיריית פריז הביעו אכזבה מההחלטה וציינו כי בשנה שעברה השתתפו בחגיגות כמיליון בני אדם באווירה משפחתית וללא אירועים חריגים, דבר שתרם רבות למעמדה התרבותי של העיר.

גורמים פוליטיים בפריז הגדירו את הביטול כצעד בלתי מובן. הסנאטור איאן ברוסא תהה כיצד העיר שהצליחה לאבטח את המשחקים האולימפיים והפאראלימפיים תחת תנאים מורכבים ביותר, אינה יכולה להבטיח את קיומו של קונצרט שגרתי שמתקיים כבר מספר שנים. המשטרה טרם פרסמה הסבר פומבי מפורט בנוגע לאיום או לקושי המבצעי שהוביל להחלטה.