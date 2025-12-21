כיכר השבת
טרגדיה נוראית: ישראלי נהרג בתאונה קטלנית במזרח, בנו נפצע קשה

אזרח ישראלי נהרג בתאונת אופנוע בתאילנד ביום חמישי האחרון. בנו נפצע בתאונה באורח קשה | משרד החוץ עדכן שהמקרה מטופל מול המשפחה והשגרירות בבנגקוק הבירה (בעולם)

פעילות צוות מומחים משותף של צה״ל ומשרד הביטחון בתאילנד. אילוסטרציה (צילום: דו"צ. אילוסטרציה)

ישראלי נהרג ביום חמישי האחרון ב קטלנית בתאילנד. בנו נפצע בתאונה באורח קשה. כך מסר היום (ראשון) משרד החוץ.

לא פורסמו בינתיים פרטים נוספים על המיקום המדויק של התאונה ונסיבותיה, מלבד העובדה כי מדובר בתאונת אופנוע.

משרד החוץ מסר כי ""המקרה מטופל מול המשפחה בשעתה הקשה, באמצעות המחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל ושגרירות ישראל בבנגקוק".

תאילנד היא מדינה במזרח שבה מבקרים תיירים ישראלים רבים לאורך השנה. למרבה הצער בביקורים ישנם גם אסונות מעת לעת.

רק לפני כשלושה חודשים נהרגה במדינה, שוב בתאונת אופנוע, תושבת חיפה בת 25 בשם ליאם שרוט. היא נהרגה במהלך טיול באי קוסמוי. מוקדם יותר נהרג בעיר, בתאונת אופנוע גם כאן, לוחם מילואים רותם יעיש.

אסון נוסף בתאילנד, עם מבקרים ישראלים, אירע לפני כחודש בלבד. שגיא מור קפץ למים בקומפנגן, בדרום המדינה, כדי להציל את בנו בסערת מים - אולם נסחף בעצמו וטבע.

