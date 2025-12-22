קושנר וויטקוף במרכז: זה מה שקורה בחדרי המשא ומתן במיאמי 

שליח הנשיא דונלד טראמפ, סטיב ויטקוף, הציג את עיקרי התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה באוקראינה, הכוללת 20 נקודות לפתרון הסכסוך.

המתווה מתמקד בארבעה צירים מרכזיים:

גיבוש מסגרת ערבויות ביטחוניות רב-צדדית. מתן ערבויות ביטחוניות אמריקניות ישירות לקייב. פיתוח כלכלי לשיקום אוקראינה. המשך הדיונים על לוחות הזמנים ליישום השלבים הבאים.

במהלך שלושת הימי האחרונים קיים ויטקוף, יחד עם יועץ הנשיא ג'ארד קושנר, סדרת פגישות במיאמי שבפלורידה. השיחות נערכו בנפרד עם נציג נשיא רוסיה, קיריל דמיטרייב, ועם המשלחת האוקראינית בראשות רוסטם אומרוב ונציגים ממדינות אירופה. המגעים נועדו ליישר קו בין עמדות המערב לקייב מול הדרישות הרוסיות.

בקרמלין הביעו הסתייגות מהתקדמות המגעים. יורי אושקוב, עוזרו של פוטין לענייני חוץ, הצהיר כי המעורבות של אוקראינה ואירופה בהצעות השלום הנדונות "לא שיפרו את הסיכויים לשלום".

דמיטרייב צפוי לשוב היום למוסקבה כדי לדווח לנשיא רוסיה על תוצאות השיחות, ולאחר מכן תגבש רוסיה את עמדתה הרשמית מול הממשל האמריקני.

למרות המתיחות, ויטקוף הגדיר את הדיונים ככאלה שהתנהלו באווירה "פרודוקטיבית ובונה" וציין כי "רוסיה נותרה מחויבת באופן מלא להשגת שלום באוקראינה". לדבריו, השלטונות במוסקבה "מעריכים מאוד את המאמצים והתמיכה של ארצות הברית לפתרון הסכסוך האוקראיני וכינון מחדש של הביטחון העולמי". הוא הוסיף כי "שלום חייב להיות לא רק הפסקת מעשי איבה, אלא גם בסיס מכובד לעתיד יציב".

ברקע הניסיונות הדיפלומטיים, המודיעין האמריקני מצביע על כך שפוטין עדיין מחזיק בשאיפות טריטוריאליות באוקראינה. מנגד, ראש המודיעין הלאומי טולסי גבארד טענה כי על פי הערכות המודיעין, לרוסיה "אין כרגע את היכולת לכבוש ולשלוט בכל אוקראינה, ובוודאי לא באירופה".

הסנאטור לינדזי גרהאם התייחס לאפשרות שרוסיה תדחה את הצעת הפשרה האמריקנית, וקרא לממשל לנקוט צעדים חריפים במקרה כזה. גרהאם הציע לתפוס מכליות נפט רוסיות העוקפות את הסנקציות ולהכריז על רוסיה כעל מדינה תומכת טרור, בשל חטיפת אלפי ילדים אוקראינים במהלך המלחמה.