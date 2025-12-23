מרכז ג'ון פ. קנדי לאמנויות הבמה - טראמפ ( צילום: שאטרסטוק )

בצעד חסר תקדים שעורר זעם ציבורי ומשפטי, נוספו בסוף שבוע שעבר אותיות מתכת עם שמו של הנשיא דונלד טראמפ לחזית "מרכז קנדי לאומנויות הבמה". המרכז, שנקרא כעת "מרכז הזיכרון לאומנויות הבמה על שם דונלד ג'. טראמפ וג'ון פ. קנדי", הפך למוקד של התנגשות חזיתית בין מורשת העבר לשאיפות עכשוויות.

מרכז קנדי אינו סתם עוד בניין; הוא הוגדר בחוק משנת 1964 כ"אנדרטה חיה" לנשיא המנוח ג'ון פ. קנדי, שנרצח ב-1963. זהו מוסד לאומי מרכזי לאומנויות בוושינגטון, שעד כה נשא את שמו של קנדי בלבד כהוקרה על פועלו ומורשתו. ההחלטה התקבלה על ידי מועצת המנהלים של המרכז, שטראמפ עצמו מינה לאחר שפיטר את המועצה הקודמת בטענה שהייתה "פרוגרסיבית ("Woke") מדי". טראמפ, המכהן גם כיו"ר המועצה, טוען כי הוא "הציל" את המבנה מהתמוטטות פיזית וכלכלית. לדבריו, הממשל שלו גייס מעל 250 מיליון דולר מהקונגרס ומתורמים פרטיים לשיפוץ המקום, ולכן הוא ראוי להכרה לצד קנדי. הבית הלבן תיאר את השני הנשיאים כ"צוות נהדר" וסמל של פאר והצלחה.

טקס הסרת הלוט - מרכז ג'ון פ. קנדי לאמנויות הבמה- והשם של טראמפ ( צילום: רשתות חברתיות )

התגובות למהלך היו חריפות ומיידיות. בני משפחת קנדי, היסטוריונים וחברי קונגרס דמוקרטים טוענים כי המהלך אינו חוקי. לפי מומחים, המרכז הוקם מכוח חוק של הקונגרס, ורק הקונגרס ולא מועצת המנהלים מוסמך לשנות את שמו.

קרי קנדי, אחייניתו של הנשיא המנוח, הצהירה בזעם כי ביום שבו טראמפ יסיים את כהונתו, היא תגיע בעצמה עם עט חפירה כדי להסיר את האותיות מהבניין. חברת הקונגרס ג'ויס ביטי כבר הגישה תביעה משפטית בניסיון למנוע את שינוי השם. היסטוריונים מדגישים כי מדובר במקרה חסר תקדים בתולדות ארה"ב, שבו מוסד לאומי נקרא על שמו של נשיא מכהן, בעוד שמוסדות אחרים כמו אנדרטת לינקולן או וושינגטון הוקמו רק לאחר מותם של המנהיגים.

בעוד הפועלים מסיימים להציב את השם "טראמפ" מעל שמו של קנדי, הקרב על הזהות והחוקיות של המבנה המפורסם רק מתחיל.