תשכחו מזריקות: ה-FDA העניק אישור פורץ דרך לתרופה חדשנית 

חברת נובו נורדיסק נערכת להשקת גלולת ה"ווגובי" בשוק האמריקאי בתחילת חודש ינואר, במחיר התחלתי המוערך בכ-149 דולר לאספקה חודשית, לאחר שמנהל התרופות והמזון האמריקני אישר את בטיחות השימוש בתרופה.

המחיר נחשב לנמוך משמעותית בהשוואה לעלותן של תרופות ההרזיה הניתנות בזריקה, והחברה מעריכה כי המעבר לטבליות יקל על קבלת כיסוי ביטוחי עבור המטופלים.

הודעת החברה מגיעה כאמור לאחר פריצת דרך משמעותית, בזמן שמנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) העניק ביום שני אישור רשמי לגלולה, המיועדת לנטילה יומית דרך הפה. זהו האישור הראשון מסוגו בארצות הברית לתרופה המבוססת על מנגנון ה-GLP-1 שאינה מצריכה הזרקה. האישור מיועד למבוגרים המתמודדים עם השמנת יתר או עם עודף משקל המלווה בבעיות רפואיות כגון מחלות לב, וזאת כחלק מטיפול המשלב תזונה מבוקרת ופעילות גופנית.

התרופה החדשה עושה שימוש בתרכובת הסמגלוטיד, המצויה גם בתרופות המוכרות "אוזמפיק" ו"ווגובי" הניתנות בהזרקה. המנגנון פועל באמצעות חיקוי הורמון השולט על תחושת הרעב ומאט את פעולת העיכול. מייק דוסטדר, נשיא ומנכ"ל נובו נורדיסק, מסר כי "עם אישור גלולת ווגובי היום, למטופלים תהיה גלולה נוחה, הניתנת פעם ביום, שיכולה לעזור להם לרדת במשקל כמו זריקת ווגובי המקורית". לדבריו, "כטיפול GLP-1 דרך הפה הראשון לאנשים החיים עם עודף משקל או השמנת יתר, גלולת ווגובי מספקת למטופלים אפשרות טיפול חדשה ונוחה שיכולה לעזור למטופלים להתחיל או להמשיך את מסע הירידה במשקל שלהם".

ההחלטה הרגולטורית התבססה על תוצאות מחקרים קליניים שהראו כי משתתפים שנטלו מינון יומי של 25 מיליגרם מהתרופה השילו בממוצע 16.6% ממשקל גופם לאורך 68 שבועות. בנוסף, נתונים מניסוי רחב היקף הצביעו על כך שהתרכובת מסייעת בהפחתת הסיכון לאירועי לב ושבץ בקרב מטופלים עם מחלות רקע קרדיווסקולריות.

בעקבות הדיווח על האישור הרגולטורי, רשמה מניית נובו נורדיסק עלייה עצומה של למעלה מ-9% במסחר המאוחר. במקביל, שוק טיפולי ההרזיה צפוי להתרחב בשנה הקרובה, כאשר חברת אלי לילי פועלת לאישור גלולה מתחרה מטעמה שהראתה תוצאות דומות בניסויים מתקדמים.

לצד הבשורה הרפואית, היצרנית מציינת כי הגלולה עלולה לגרום לתופעות לוואי במערכת העיכול. בדומה לשאר המוצרים בקטגוריה, מצורפת לתרופה אזהרה בנוגע לחשש מגידולים בבלוטת התריס, ממצא שעלה במהלך מחקרים שבוצעו בבעלי חיים.