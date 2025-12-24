לפחות שני בני אדם נהרגו ו-20 נוספים אושפזו בבתי חולים בעקבות פיצוץ קטסטרופלי שזעזע ביום שלישי אחר הצהריים את בית האבות "סילבר לייק" בבריסטול, פנסילבניה. הערכה ראשונית של הרשויות, עליה דיווח המושל ג'וש שפירו, מצביעה על כך שדליפת גז היא שהובילה לפיצוץ העז ולשריפת הענק שפרצה במקום.

​מפקד הכיבוי המקומי, קווין דיפוליטו, תיאר זירה קשה של קריסה מבנית משמעותית, במסגרתה קרסו חלקים מהקומה הראשונה אל תוך המרתף. לדבריו, כוחות ההצלה נאלצו לפעול תחת תנאים מסוכנים כדי לחלץ דיירים שנלכדו בין ההריסות. במהלך פעולות החירום והניסיונות להשתלט על הלהבות, אירע פיצוץ שני במבנה.

​האירוע החל להתפתח מעט לאחר השעה 14:00, כאשר צוותים של חברת האנרגיה PECO הגיעו למקום בעקבות דיווחים על ריח חריף של גז. הפיצוץ הקטלני התרחש בעוד אנשי המקצוע שוהים באתר. בעקבות כך, נותקו תשתיות הגז והחשמל באזור כולו כדי לאפשר לכבאים לפעול בבטחה.

​במהלך שעות הערב שרר בלבול בנוגע למניין הקורבנות, לאחר שדווח על הרוג שלישי, אך משטרת בריסטול הבהירה כי האדם עבר החייאה בבית החולים ומספר ההרוגים נותר שניים. מפקד המשטרה הוסיף כי בתום סריקות מקיפות, כל דיירי המוסד והעובדים אותרו ונספרו.

​האסון התרחש במוסד שהחליף בעלות רק בתחילת החודש הנוכחי. רק ב-10 בדצמבר ערך משרד הבריאות של פנסילבניה בדיקה במתקן, והחל לעבוד עם הבעלים החדשים על שיפור תקני הבטיחות. המושל שפירו הדגיש כי העבודה עם הנהלת המקום תימשך כדי לוודא שיינקטו כל הצעדים הדרושים להגנה על הדיירים בעתיד.

​בסיכום דבריו כינה המושל את האירוע כ"רגע טרגי מאוד עבור הקהילה", ושיבח את גבורתם של הכבאים שמיהרו לתוך המבנה הבוער. "ראיתם מהי גבורה אמיתית", אמר שפירו, "כבאים שמיהרו לזירה כדי להציל אנשים ולבלום את האש".