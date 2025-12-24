נשיא אל סלבדור, נאיב בוקלה, הגיב להאשמות שהשמיעה המועמדת לנשיאות לשעבר הילרי קלינטון בנוגע לתנאים במרכז הכליאה לטרוריסטים (CECOT), בית הכלא המאובטח במדינה אליו הועברו גם מהגרים שגורשו מארצות הברית.

בוקלה הגיב לפוסט שפרסמה קלינטון ברשת X, שלצידו צורף סרטון באורך 11 דקות מתוך תחקיר של PBS Frontline שפורסם תחת הכותרת "לשרוד את CECOT".

בפוסט כתבה קלינטון כי היא "סקרנית ללמוד עוד" על המתרחש בכלא. היא הפנתה לעדויות של אנשים שלדבריה סומנו על ידי ממשל טראמפ כחברי כנופיות ללא הוכחות, וגורשו לכלא האכזרי באל סלבדור.

בתגובה לדברים אמר בוקלה כי אם קלינטון סבורה שאנשים עברו עינויים בכלא הידוע לשמצה, ארצו מוכנה לשתף פעולה באופן מלא. לדבריו, "אל סלבדור מוכנה לשחרר את כלל אוכלוסיית בתי הכלא שלה, כולל כל ראשי הכנופיות וכל מי שמוגדרים כ"אסירים פוליטיים", לכל מדינה שתסכים לקלוט אותם". הוא הדגיש כי התנאי היחיד לכך הוא שהשחרור יחול על כולם, ללא יוצא מן הכלל.

בוקלה הוסיף בציניות כי מהלך כזה יסייע גם לעיתונאים ולארגוני זכויות אדם, שכן יהיו אלפי אסירים לשעבר זמינים לראיונות, מה שלדבריו יקל על פרסום קולות ביקורתיים נוספים נגד ממשלת אל סלבדור. לדבריו, אם העדויות אכן משקפות מציאות מערכתית, מאגר רחב בהרבה של מקורות רק יחזק את הטענות, ומדינות רבות אמורות להיות נכונות להעניק להם הגנה.

עד אז, הדגיש בוקלה, "אל סלבדור תמשיך להעדיף את זכויות האדם של מיליוני אזרחים סלבדורים שחיים כיום ללא שלטון הכנופיות".

בשנים האחרונות חיזק בוקלה את קשריו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בין היתר באמצעות הצעה לקלוט ב-CECOT מהגרים מסוימים שגורשו מארצות הברית. במסגרת זו גורשו לאל סלבדור מהגרים מוונצואלה שהוגדרו כחברי כנופיות, לאחר שמדינתם סירבה לקבל אותם חזרה.