"הפתרון" האיראני למשבר הכלכלי: מוחקים אפסים מהמטבע

נשיא איראן, מסעוד פזשכיאן, הגיש לפרלמנט הצעת חוק תקציב לשנת הכספים 1405 על פי הלוח האיראני, שתתחיל בסוף חודש מרץ הקרוב. התקציב צפוי לעמוד על יותר מ-14 טריליון ריאל חדש – סכום שמוערך בלמעלה מ-110 מיליארד דולר לפי שער החליפין החופשי.

הנשיא הציג את טיוטת התקציב בפני חברי הפרלמנט. כעת תיפתח תקופת דיונים של כחודש שבסיומה אמורה ההצעה לעלות להצבעה ולהפוך לחוק. התקציב מנוסח כבר במטבע החדש, “הריאל האיראני החדש”, שאמור להיכנס לשימוש במהלך השנה הקרובה.

במסגרת הרפורמה במטבע, יוסרו ארבעה אפסים מהשטרות הקיימים. המשמעות בפועל היא ששער דולר אחד יעמוד על כ-130 ריאל חדש בשוק החופשי, במקום עשרות אלפי ריאלים כיום. המהלך נועד להקל על השימוש במטבע ולצמצם את ההשפעה הפסיכולוגית של האינפלציה הגבוהה.

מהנתונים שפרסמה הממשלה עולה כי ההוצאה הכוללת תעמוד על כ-14.4 טריליון ריאל חדש. מתוכם, כ-6 טריליון ריאל יוקצו לתקציב הממשלתי הישיר, בעוד שחברות ממשלתיות, בנקים וגופים ציבוריים רווחיים אחרים יפעלו במסגרת תקציב נפרד של כ-8.9 טריליון ריאל חדש.

לשכת ראש הממשלה בסרטון AI חריג: נתניהו וטראמפ מפציצים באיראן כיכר השבת | 18:55

כדי לממן פרויקטי פיתוח, מתכננת הממשלה להנפיק איגרות חוב בהיקף של כ-940 מיליארד ריאל חדש – כ-7.2 מיליארד דולר. סעיף הבנייה והפיתוח יהווה כ-15 אחוזים מסך הוצאות הממשלה.

בנוסף, התקציב כולל צמצום משמעותי של סובסידיות שמעניקה המדינה כיום. הממשלה מעריכה כי ביטול הקצאות מטבע זר מסובסד לייבוא של מוצרים וסחורות מסוימות יחסוך לקופה הציבורית כ-572 מיליארד ריאל חדש, שהם כ-4.4 מיליארד דולר.

לצד זאת נקבע כי שער החליפין הרשמי לעסקאות ממשלתיות ובינלאומיות יוצמד ליורו, בשער של 103 ריאל חדש ליורו אחד – מהלך שנועד, לפי טהראן, לייצב את המסחר החיצוני ולהפחית תלות בדולר.

בסך הכול, התקציב החדש משקף ניסיון להתמודד עם אינפלציה, מחסור במטבע זר ולחצים כלכליים מתמשכים – באמצעות שינוי מבני במטבע, קיצוץ סובסידיות והגדלת גיוס חוב, מבלי להגדיל באופן משמעותי את היקף התקציב הכולל לעומת השנה הקודמת.