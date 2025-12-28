כיכר השבת
שלום לפני השנה החדשה?

"ערב טוב פלורידה!" | לא רק נתניהו: הפגישה הגורלית שיקיים היום טראמפ

נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ייפגש היום עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ במעונו במאר-א-לאגו, כדי לדון עימו על תוכנית השלום בת 20 השלבים | אוקראינה מתעקשת להישאר בשליטה על חבל הדונבאס, בעוד ארה"ב מבקשת לפרז את המחוז כולו ולחלוק עם רוסיה את תחנת הכוח בז'פוריז'יה | האם יהיה שלום עד סוף השנה? הכל תלוי בזלנסקי (חדשות, בעולם) 

התמונה שפורסמה לצד הכיתוב: "ערב טוב פלורידה!" (צילום: סגן שר החוץ של אוקראינה)

נשיא ארצות הברית ונשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי ייפגשו היום במעונו של טראמפ בפלורידה, בניסיון לגבש הסכם לסיום המלחמה.

הפגישה, שנקבעה לשעה 13:00 שעון מקומי, מתקיימת לאחר שבועות של מאמצים דיפלומטיים לגיבוש מתווה שלום, כאשר על הפרק עומדת "תוכנית 20 הנקודות" אשר לפי זלנסקי גובשה בשיעור של 90%.

במרכז הדיונים עומדת מחלוקת על שטחים במזרח אוקראינה. זלנסקי שואף לשכנע את הממשל האמריקני לסגת מהדרישה לנסיגה אוקראינית מלאה מחבל דונבאס, ומבקש להקפיא את המצב בהתאם לקווי הלחימה הקיימים - דבר שאוקראינה התנגדה לו בעבר ודרשה בחזרה את כל האזורים שנכבשו.

מנגד, רוסיה עומדת על דרישתה לקבל שליטה מלאה על כל שטחי דונבאס, זפוריז'יה וחרסון, וכן על ויתור רשמי של קייב על הצטרפות לברית נאט"ו.

כחלק מהצעות הפשרה, הועלתה אפשרות להקמת אזור כלכלי חופשי בשטחים שמהם ייסוגו הכוחות האוקראיניים, וכן הצעה לשליטה משותפת בתחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'יה. זלנסקי ציין כי אם לא תושג הסכמה על סוגיית השטח, בכוונתו להעמיד את תוכנית השלום למשאל עם בארצו, מהלך המותנה בהפסקת אש בת 60 יום לצורך היערכות להצבעה.

טרם הגעתו לפלורידה כתב זלנסקי ברשת החברתית כי "הרבה יכול להיקבע לפני השנה החדשה", אך הדגיש כי השגת השלום תלויה בתמיכה איתנה של שותפותיה של קייב. סגן שר החוץ האוקראיני, סרהי קיסליציה, אישר את הגעת המשלחת ופרסם תמונה של המטוס הנשיאותי עם הכיתוב "ערב טוב, פלורידה!"

השיחות המדיניות מתקיימות בצל הסלמה צבאית בשטח. ביום שבת פתחה רוסיה במתקפה נרחבת של מאות טילים וכטב"מים לעבר קייב ואזורים נוספים, שגרמה לשיבושים קשים באספקת החשמל והחימום. זלנסקי הגדיר את התקיפה כמענה הרוסי למאמצי השלום האמריקניים. במקביל, הצבא הרוסי דיווח על התקדמות נוספת בחזית וכיבוש יישובים נוספים.

נשיאת הנציבות האירופית, אורסולה פון דר ליין, ששוחחה עם זלנסקי לקראת המפגש, מסרה כי היעד המשותף נותר "שלום צודק ומתמשך" שישמור על הריבונות האוקראינית. זלנסקי צפוי לעדכן את מנהיגי אירופה בתוצאות השיחות עם טראמפ מיד לאחר סיומן.

