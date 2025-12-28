כיכר השבת
שוב באוסטרליה: הציג קעקועים נאציים בפני משפחות - ונעצר 

גבר בן 36 נעצר באוסטרליה, בחשד שהציג בפומבי קעקועים של סמלי שנאה נאציים בחוף פופולרי | תושב המקום, בן פרסונס, תיאר כי נתקל בגבר שהציג קעקועים המזוהים עם אידאולוגיה של "עליונות לבנה", וסמלים הקשורים ל-SS (בעולם)

מימין חיילים נאצים, משמאל טשטוש של רגליו של הגבר שהציג קעקוע נאצי (צילום: מתוך רשתות חברתיות, שאטרסטוק)

גבר בן 36 נעצר על ידי משטרת מדינת ניו סאות’ ויילס באוסטרליה, בחשד שהציג בפומבי קעקועים של סמלי שנאה נאציים בחוף פופולרי.

התקרית ארעה בעיר ניוקאסל, כ-150 ק"מ צפונית לסידני - העיר שבה בוצע לפני כשבועיים הפיגוע המזעזע באירוע חנוכה.

תושב המקום, בן פרסונס, תיאר כי נתקל בגבר שהציג קעקועים המזוהים עם אידאולוגיה של "עליונות לבנה", וסמלים הקשורים ל-SS הנאצי. לדבריו, הקעקועים הוצגו בגלוי במרחב ציבורי שבו נמצאות משפחות רבות.

פרסונס דיווח על המקרה למשטרה המקומית בצירוף תמונות. מאז הוא עובד בשיתוף פעולה מלא עם משטרת ניו סאות’ ויילס בחקירת התקרית, יחד עם כוח המשימה הייעודי לטיפול באירועים אנטישמיים שהוקם לאחר הפיגוע בסידני.

בפוסט שפרסם בפייסבוק ציין פרסונס כי הוא אינו חושש להזדהות בשמו המלא, והוסיף כי "הזמן לחשוש מנאצים הסתיים ב-30 באפריל 1945". הוא הדגיש את הצורך בסולידריות ואחדות בקהילה.

לפי הודעת המשטרה, החשוד נעצר בביתו בעיירה אורונגה, מדרום לקופס הארבור, והובא לתחנת המשטרה בעיר. בתחנה הוגשו נגדו אישומים בגין הצגת סמל נאצי בפומבי ביודעין.

הצגה פומבית של סמלים נאציים אסורה במדינת ניו סאות’ ויילס מאז 2022, ואכיפת החוק הוחמרה בשנה שעברה לאחר שורת תקריות אנטישמיות. החוק כולל גם הצגה גלויה של סמלים הנראים לעין הציבור, לרבות קעקועים. החשוד שוחרר בערבות בתנאים מגבילים, והוא צפוי להתייצב בבית משפט ב-22 בינואר 2026.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

