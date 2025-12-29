כיכר השבת
חקירה נפתחה

תיעוד: רכבת במקסיקו התהפכה ונפלה לתהום - 13 נהרגו ועשרות נפצעו

אירוע טראגי התרחש אמש במקסיקו כאשר רכבת נוסעים סטתה מהפסים מסיבה לא ידועה, חלק מהקרונות נפלו לתהום | בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראים קרוני הרכבת הפוכים לצד הדרך, חלקם במורד הר תלול | לפחות 13 נהרגו בתקרית הקשה (בעולם) 

לפחות 13 בני אדם נהרגו ו-98 נוספים נפצעו לאחר שרכבת נוסעים ירדה מהפסים במדינת אואחאקה שבדרום מקסיקו ביום ראשון.

על פי נתונים רשמיים, על הרכבת שהו 241 נוסעים ותשעה אנשי צוות בעת התאונה, שאירעה סמוך לעיירה ניזנדה.

מתוך הפצועים, 36 פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים. נשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום, עדכנה כי חמישה מהנפגעים מאושפזים "במצב קריטי" וציינה כי "בכירים נשלחו לאתר כדי לסייע למשפחות ההרוגים". יתר 139 האנשים שהיו על הרכבת הוגדרו על ידי הרשויות ככאלו שנמצאים מחוץ לכלל סכנה.

התובעת הכללית של מקסיקו, ארנסטינה גודוי ראמוס, הודיעה כי "משרד התובע הכללי כבר פתח בחקירת האירוע" כדי לברר את נסיבות ירידת הרכבת מהפסים. מושל מדינת אואחאקה, סלומון חארה קרוז, הביע את תנחומיו למשפחות הקורבנות ומסר כי רשויות המחוז פועלות בתיאום מלא עם גופי הממשל הפדרלי למתן מענה לנפגעים.

הרכבת המעורבת בתאונה שייכת למיזם "המסדרון הבין-אוקייני", פרויקט דגל תשתיתי שנחנך בשנת 2023. הקו תוכנן לחבר בין נמלי האוקיינוס השקט למפרץ מקסיקו דרך מצר טהואנטפק, במטרה ליצור נתיב סחר אסטרטגי שיתחרה בתעלת פנמה ויעודד את הפיתוח הכלכלי והתעשייתי בדרום המדינה.

בתיעוד שפורסם ברשתות החברתיות נראים קרוני הרכבת הפוכים לצד הדרך, חלקם במורד הר תלול. ההערכה היא כי מרבית ההרוגים היו בקרונות הקדמיים שנפלו לתהום העמוקה.

