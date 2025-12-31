"הפרה בוטה של המשפט הבינלאומי" | איראן וסין תוקפות את ארה"ב 

סין ואיראן פרסמו בימים האחרונים גינויים חריפים נגד ארצות הברית, בעקבות תפיסת שתי מכליות נפט ונצואליות במים בינלאומיים, צעד שמחריף את המתיחות הבינלאומית סביב הסנקציות על קרקאס.

דובר משרד החוץ הסיני, לין ג'יאן, אמר כי "הפרקטיקה האמריקנית של תפיסת כלי שיט זרים באופן שרירותי מהווה הפרה חמורה של המשפט הבינלאומי". לדבריו, בייג׳ינג מתנגדת לכל פעולה "הפוגעת בריבונות ובביטחון של מדינות אחרות" וקראה לארה"ב "להפסיק את מדיניות הבריונות בזירה הבין־לאומית".

גם איראן הצטרפה לגינויים. שר החוץ האיראני, עבאס עראג׳י, שוחח עם עמיתו הוונצואלי, איוון גיל, והכריז כי טהראן עומדת לצידה של קרקאס נגד “הפרה בוטה של מגילת האו״ם ושל עקרונות החוק הבין־לאומי”. עראג׳י הבטיח לונצואלה “שיתוף פעולה מקיף בכל התחומים” במטרה להתמודד עם "הפעולות התוקפניות של וושינגטון".

משרד החוץ של ונצואלה מסר כי המכליות שהוחרמו - "Centuries" ו-"Skipper" - נשאו יחדיו יותר מ־3.5 מיליון חביות נפט גולמי, שיועדו בעיקר לשוק הסיני. ארצות הברית טוענת לעומת זאת כי מדובר בכלי שיט המעורבים בהפרת הסנקציות האמריקניות ובהעברת רווחים לקבוצות המזוהות עם טרור וסחר בסמים.

שרת הביטחון של ארה"ב, קריסטי נואם, הודיעה כי וושינגטון תמשיך “להילחם בתנועת הנפט הבלתי חוקית המממנת טרור ונרקו־פשע”. לדבריה, "המדיניות האמריקנית ברורה - לא נאפשר לאף גורם לעקוף את משטר הסנקציות הגלובלי".

ונצואלה, מצדה, פנתה למועצת הביטחון של האו״ם בדרישה לכנס ישיבת חירום ולהכיר בתפיסת המכליות כ"מעשה של פיראטיות בחסות מדינה". קובה הצטרפה גם היא לגינויים, וכינתה את הפעולה “טרור ימי” הפוגע בחופש המסחר הבינלאומי.

כלכלנים מעריכים כי החרפת הצעדים האמריקניים עלולה להגביר את הבידוד הכלכלי של ונצואלה עוד יותר. סין, הרוכשת המרכזית של הנפט הוונצואלי - שמספק כ־4% מצריכת הנפט שלה - ניצבת כעת בפני קושי גובר להשיג את הסחורה, לאחר שכמה מכליות נותרו מעוגנות במימי ונצואלה מחשש לעיקול.