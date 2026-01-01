לפחות 24 בני אדם, בהם ילד, נהרגו בתקיפת כטב"מים אוקראינית על אתר נופש במחוז חרסון במהלך חגיגות השנה החדשה, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

לפי דיווחי הרשויות ברוסיה, התקיפה כוונה נגד מלון ובית קפה בכפר החוף חורלי, באזור שנמצא תחת שליטה רוסית. מלבד ההרוגים, דווח על 50 פצועים, בהם שישה קטינים שפונו לקבלת טיפול רפואי בבתי חולים.

ולדימיר סאלדו, המושל שמונה על ידי רוסיה באזור, מסר כי שלושה כטב"מים אוקראיניים פגעו במקום שבו התאספו אזרחים לחגיגות. סאלדו תיאר את האירוע כ"תקיפה מכוונת" וציין כי רבים מהקורבנות נשרפו חיים כתוצאה מהדליקה העזה שפרצה במבנה. תיעוד מהזירה הציג נזקי אש כבדים וכתמי דם על הקרקע.

במשרד החוץ הרוסי הגדירו את התקיפה כפשע מלחמה וטענו כי המידע הראשוני מעיד על תכנון מוקדם. בהודעת המשרד נאמר כי "אין ספק שהמתקפה תוכננה מראש, כאשר כטב"מים כיוונו בכוונה לאזורים שבהם התאספו אזרחים כדי לחגוג את ערב השנה החדשה". דוברת המשרד, מריה זכארובה, הוסיפה כי המדינות התומכות באוקראינה במערב נושאות באחריות לאירוע.

מחוז חרסון הוא אחד מארבעת המחוזות שרוסיה הכריזה על סיפוחם בשנת 2022, צעד שאינו מוכר על ידי אוקראינה ומרבית מדינות המערב. נכון לשעה זו, צבא אוקראינה לא מסר תגובה לטענות על ביצוע התקיפה.