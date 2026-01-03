פרטים חדשים מחטיפתו של ניקולס מדורו על ידי צבא ארה"ב נחשפים הערב (מוצ"ש), מבצע שנערך בתום חודשים רבים של היערכות 'כוח דלתא'.

לפי דיווחים בארה"ב שנאספו ממקורות בבית הלבן, המבצע נשען על מידע מודיעיני שליקט ארגון הביון האמריקני CIA, תוך שסוכנים בשטח אוספים מידע על מדורו וסביבתו. לפי הדיווחים בארה"ב, המבצע יצא לפועל בשעה 02:00 לפנות בוקר (שעון מקומי) בבסיס הצבאי פוארטה טיונה. לוחמי יחידת העילית "כוח דלתא" הונחתו במסוקים במתחם המגורים של מדורו, בזמן שמטוסי קרב תקפו מערכות קשר ומכ"ם ברחבי הבירה כפעולת הסחה. כך נראה טראמפ צופה בשידור חי בליל התקיפה בוונצואלה - והאיום של רוביו לאיראן ישראל גראדווהל | 21:50 במהלך הפריצה למבנה המבוצר התפתח חילופי אש שבהם נפצעו כמה מהלוחמים, אך הכוח הצליח להשתלט על היעד בתוך דקות. לפי דיווחים, אותם אישר נשיא ארה"ב בעצמו, מדורו ניסה להימלט דרך מעבר אחורי למקלט מבוצר, אך הלוחמים חסמו את דרכו ולכדו אותו ואת רעייתו. גרסה אחרת ציינה כי השניים נתפסו בחדר השינה. הנשיא דונלד טראמפ אישר את הידיעה על הצלחת הפעולה ומסר כי "ארצות הברית של אמריקה ביצעה בהצלחה תקיפה רחבת-היקף נגד ונצואלה ונגד מנהיגה". האישור הסופי למבצע ניתן על ידי הנשיא ארבעה ימים קודם לכן, לאחר שהתקבל מידע מודיעיני על הימצאותו של מדורו בבסיס. גורמי ממשל ציינו כי הפעולה נדחתה בעבר בשל תנאי מזג האוויר ומתן קדימות למבצעים צבאיים נגד ארגון דאעש בניגריה. כאמור, התשתית המודיעינית למבצע נבנתה במשך חודשים ארוכים על ידי סוכנות הביון המרכזית (CIA).

המאמץ כלל הפעלת סוכנים בשטח, האזנות ליחידות האבטחה של הנשיא ושימוש במקור בתוך ממשלת ונצואלה שסיפק מידע על "דפוס התנהגות" חריג בבסיס הצבאי. כהכנה לפשיטה, בנו לוחמי הקומנדו העתק מדויק של המתחם בוונצואלה והתאמנו בו.

ראש המטות המשולבים, הגנרל דן קיין, הגדיר את הפעילות כ"מבצע שתוכנן ביסודיות ובהרחבה במשך חודשים". קיין הוסיף כי המודיעין האמריקני עקב באדיקות אחר כל פרט בחייו של היעד: "עקבנו אחרי מדורו כדי להבין איך הוא נע, איפה הוא התגורר, כיצד הוא נסע ממקום למקום, מה הוא אכל, מה הוא לבש".

לאחר הלכידה הועברו מדורו ופלורס במסוק לאוניית הסער "USS איוו ג'ימה" ששהתה בים הקאריבי כחלק מריכוז כוחות ימי חסר תקדים באזור. על סיפון הספינה בוצע זיהוי ביומטרי ובדיקה רפואית, ומשם הוטסו השניים לארה"ב.

הגנרל קיין סיכם את המבצע במסיבת עיתונאים במר א-לאגו וציין כי במשימה השתתפו יותר מ-150 כלי טיס. לדבריו, "אם גורם אחד במכונה המשומנת הזו היה כושל, כל המשימה הייתה בסכנת קריסה".