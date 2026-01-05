נשיא ונצואלה ניקולס מדורו יתייצב היום (שני) לראשונה בפני שופט אמריקני לאחר שהוגש נגדו כתב האישום בבית המשפט הפדרלי בניו יורק.

כתב האישום כולל סעיפים רבים של עבירות סחר בסמים ועבירות נשק, עליהם הוא יצטרך לענות בפני החוק האמריקני.

מדורו צפוי לכפור בכל האישומים כנגדו, כשם שכפר בהם בזמן שכיהן עוד כנשיא ונצואלה, והואשם על ידי טראמפ בכך שהוא עומד בראש כנופית סמים ומסייע לאחרות.

אמש, מונתה על ידי בית המשפט העליון של ונצואלה דלסי רודריגז, סגנית הנשיאה לנשיאת ונצואלה, עליה אמר טראמפ במוצאי שבת כי היא אמרה שתעשה "כל מה שארה"ב תבקש ממנה".

למרות זאת, אתמול נקטה רודריגז בנימה לוחמנית כלפי ארה"ב, הגדירה את הפשיטה כבלתי חוקית, והוסיפה כי הנשיא של ונצואלה היה ועודנו - ניקולס מדורו.

שעות לאחר מכן הגיע איום חדש מצד נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, שאמר בראיון ל'אטלנטיק" כי כדאי לה מאוד לשתף פעולה, שכן גורלה עלול להיות זהה או "אפילו קשה יותר מזה של מדורו", כלשון טראמפ.

בתגובה, כתבה רודריגז פוסט פייסני כלפי ארה"ב, בו הבהירה שאינה מעוניינת במלחמה.

"ונצואלה מאשררת מחדש את מחויבותה לשלום ודו-קיום בשלום. ארצנו שואפת לחיות ללא איומים חיצוניים, בסביבה של כבוד ושיתוף פעולה בינלאומי. אנו מאמינים ששלום עולמי נבנה תחילה על ידי הבטחת שלום בתוך כל מדינה.

אנו נותנים עדיפות להתקדם לעבר יחסים בינלאומיים מאוזנים ומכבדים בין ארצות הברית לוונצואלה, ובין ונצואלה למדינות אחרות באזור, המבוססים על שוויון ריבוני ואי-התערבות.

עקרונות אלה מנחים את הדיפלומטיה שלנו עם שאר העולם.

אנו מזמינים את ממשלת ארה"ב לשתף איתנו פעולה בסדר יום של שיתוף פעולה המכוון לפיתוח משותף במסגרת המשפט הבינלאומי לחיזוק דו-קיום קהילתי בר-קיימא.

הנשיא דונלד טראמפ, עמינו והאזור שלנו ראויים לשלום ולדיאלוג, לא למלחמה. זה תמיד היה המסר של הנשיא ניקולס מדורו, וזהו המסר של כל ונצואלה כרגע. זוהי ונצואלה שאני מאמין בה והקדשתי לה את חיי. אני חולם על ונצואלה שבה כל הוונצואלים הטובים יוכלו להתאחד. לוונצואלה יש את הזכות לשלום, פיתוח, ריבונות ועתיד", כתבה הלילה רודריגז.

פרשנים בארה"ב שמו לב לעובדה שגם בנאום המפייס, הקפידה לכנות את מדורו כנשיא המדינה.

עם זאת, לא בטוח כלל שהנימה המפייסת תגרום לטראמפ לחזור בו מכוונתו להשתלט על ונצאולה בכוח הזרוע.

בנאומו, הדגיש טראמפ כי כוונתו "לנהל את ונצואלה עד שנוכל להעביר את השלטון באופן מסודר. חברות הנפט שלנו ייכנסו לוונצואלה".

בכך, רמז למעשה דונלד טראמפ כי הוא מעוניין להפיק רווחים כספיים עבור ארה"ב מנפילת השלטון, בחזרה לימים בהם ארה"ב הייתה השוק העיקרי לנפט מוונצואלה מאז שנות ה-20. חברות אמריקאיות כמו "סטנדרד אויל" (Standard Oil) ו"גאלף אויל" (Gulf Oil) היו חלוצות ההשקעה והפיתוח של תשתיות הנפט במדינה, עד לשנת 1999, אז סולקו החברות האמריקניות מהמדינה.