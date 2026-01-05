משטרת שווייץ הודיעה אמש (ראשון) כי השלימה את זיהויים של כל 40 הקורבנות שנספו בשריפה הנוראה בבר "לה קונסטליישן" באתר הסקי קראנס-מונטנה בערב השנה החדשה.

לפי הודעת המשטרה, הקורבנות הם בגילאי 14 עד 39, כאשר 15 מהם הם קטינים מתחת לגיל 18. הצעירים ביותר שנספו באסון הם נערה מקומית ונער צרפתי, שניהם בני 14 בלבד.

בין ההרוגים שזוהו נמצאת שרלוט נידאם ז"ל בת ה-15, אזרחית ישראל, בריטניה וצרפת, שהתגוררה בעבר בלונדון. משפחתה מסרה כי הודעה על מועד הלווייתה תפורסם בהמשך.

זוהו גם האחיות היהודיות, יוצאות איטליה, אליסיה ודיאנה גונסט ז"ל.

קורבנות נוספים ששמותיהם הותרו לפרסום הם שחקן הגולף האיטלקי עמנואל גלפיני בן ה-16 וארתור ברודארד בן ה-16. מלבד 40 ההרוגים, באירוע נפצעו 119 בני אדם נוספים, רובם סובלים מכוויות קשות. שישה פצועים מאושפזים במצב אנוש - וטרם זוהו.

במישור הפלילי, רשויות התביעה במחוז ואלה פתחו בחקירה נגד מנהלי המקום, בני הזוג ז'אק וג'סיקה מורטי. השניים חשודים בהריגה ברשלנות, גרימת חבלה ברשלנות והצתה ברשלנות. מחקירה ראשונית עולה כי השריפה פרצה לאחר שזיקוקים שהוצמדו לבקבוקי משקה הוחזקו קרוב מדי לתקרה. התובעת המחוזית, ביאטריס פילו, ציינה כי נבדק האם ספוג אקוסטי שהותקן בתקרה גרם להתלקחות המהירה והאם הוא עמד בתקני הבטיחות.

בעקבות הטרגדיה הכריזה שווייץ על יום אבל לאומי שיתקיים ב-9 בינואר. אמו של ארתור ברודארד פרסמה סרטון בו אמרה כי המשפחה יכולה כעת להתחיל בתהליך האבל "בידיעה שהוא נמצא בשלווה ובאור". בשיחה עם עיתון מקומי תיארה האם את מצבם של חבריו של בנה ששרדו את האש וסיפרה כי הם סובלים מכוויות קשות: "אין מילים לתאר זאת, הם עברו גיהינום". המועדון שבו אירע האסון נחשב למקום בילוי פופולרי עבור בני נוער, שכן גיל השתייה החוקי בשווייץ עומד על 16.

בתוך כך, בימים האחרונים התקבצו אלפי מקומיים וזרים באתר האסון והניחו זרי פרחים במקום לזכרם של הנספים. בתיעוד שפרסמה 'רויטרס' מתהלוכה שהתקיימה אמש, ניתן לראות גם יהודים חרדים לצד משלחת זק"א שהגיעו לחלוק כבוד לאחר עבודתם הקשה.

יותר מ-2,000 בני אדם צעדו בדממה באתר הסקי השוויצרי, שם נהרגו 40 בליינים בשריפה הנוראה בבר 'לה-קונסטליישן'.