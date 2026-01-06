טראמפ השרה אווירת אימה בקריביים, והמדינה נכנעה לדרישות

ימים ספורים לאחר המבצע יוצא הדופן בו נלכד נשיא ונצואלה ניקולס מדורו והובא למשפט, וברקע העברת הכוחות בחודשים האחרונים לאזור הקריביים: ארצות הברית הגיעה להסכם עם מדינת דומיניקה שבים הקריבי, שיאפשר העברת חלק ממבקשי המקלט המגיעים לגבול ארה״ב לשטחה של המדינה. כך דווח בסוכנות הידיעות AP.

ראש ממשלת דומיניקה, רוזוולט סקריט, תיאר את ההסכם כ״אחד מתחומי שיתוף הפעולה המרכזיים״ בין שתי המדינות, זאת לאחר שוושינגטון הטילה לאחרונה הגבלות כניסה על אזרחים מדומיניקנים.

לדברי סקריט, הוא מנהל שיחות מתמשכות עם גורמים אמריקנים מאז שהבית הלבן הודיע ב־16 בדצמבר על מגבלות ויזה חלקיות, אך הוא נמנע מלפרט כמה מבקשי מקלט עשויים להיות מועברים לדומיניקה או מתי צפויות ההעברות להתחיל.

ראש הממשלה הדגיש כי במסגרת המגעים מתקיימים דיונים זהירים שנועדו למנוע קליטת אנשים אלימים או כאלה שעלולים לסכן את ביטחון המדינה, והבהיר כי סוגיית ביטחון הציבור עומדת במרכז השיקולים.

באופוזיציה בדומיניקה נשמעו קולות ביקורתיים בנוגע להחלטה. תומסון פונטיין, יו״ר מפלגת האופוזיציה המרכזית, אמר כי הציבור עדיין לא קיבל תשובות ברורות מראש הממשלה, לרבות כמה אנשים צפויים להגיע למדינה, היכן ישוכנו וכיצד יטופלו. לדבריו, אוכלוסיית דומיניקה מונה כ־72 אלף תושבים בלבד, וההודעה מעוררת חששות כבדים בנוגע ליכולת של האי להקצות משאבים מספקים לקליטת מבקשי המקלט.

על פי הדיווח, ההסכם משתלב במדיניות רחבה יותר של ממשל הנשיא דונלד טראמפ, המבקש לעודד מדינות נוספות לשאת בחלק מהאחריות לקליטת מבקשי מקלט, בדומה להסכמים שנחתמו עם מדינות כמו בליז ופרגוואי.