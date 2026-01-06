בעלות בריתה של אוקראינה יגבשו התחייבויות משפטיות מחייבות להגנת המדינה במקרה של תוקפנות רוסית עתידית, כך עולה מטיוטת הצהרה שגובשה לקראת פסגת המנהיגים בפריז שהגיע לידי 'רויטרס'.

המסמך, שהוכן עבור כינוס "קואליציית המוכנים" בארמון האליזה, קובע כי הערבויות לקייב יכללו מענה צבאי, שיתוף פעולה מודיעיני וסיוע לוגיסטי נרחב.

ההערכות הן כי רוסיה לא תסכים להתחייבות של המערב לסיוע צבאי אקטיבי במקרה של עימות חדש בין שתי המדינות, באותה מידה שהיא מתנגדת לצירופה של אוקראינה לברית נאט"ו.

לפי נוסח הטיוטה, המחויבות המשותפת תכלול "שימוש ביכולות צבאיות, מודיעין ותמיכה לוגיסטית, יוזמות דיפלומטיות ואימוץ סנקציות נוספות". המהלך מסמן עליית מדרגה בדיונים על עתיד המדינה, כאשר המיקוד עובר מהבטחות לסיוע צבאי שוטף ליצירת מנגנוני הגנה משפטיים שיחייבו את המדינות החברות להתערב במקרה של הפרת הסכמים מצד מוסקבה.

הפסקה המדינית, בהשתתפות נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ומעל 27 מנהיגים נוספים, נועדה ליצור חזית אחידה מול רוסיה. בין המשתתפים בשיחות נמנים גם שליחו המיוחד של נשיא ארצות הברית, סטיב ויטקוף, וחתנו של הנשיא, ג'ארד קושנר. המטרה המרכזית היא הבטחת ביטחונה של קייב ביום שאחרי השגת הפסקת אש אפשרית, נוכח דרישת אוקראינה לקבל ערבויות הדומות לסעיף ההגנה ההדדית של ברית נאט"ו.

חלק משמעותי מההסדר המסתמן כולל הקמת מנגנון פיקוח על הפסקת האש. בטיוטה נכתב כי "תהיה מערכת ניטור הפסקת אש רציפה ומהימנה. זו תובל על ידי ארצות הברית בהשתתפות בינלאומית, כולל תרומות מחברי קואליציית המוכנים". המערכת נועדה לאמת את קיום ההסכמים בשטח ולמנוע התלקחות מחודשת של העימות, כך לפי הדיווח של 'רויטרס'.

עם הגעתו לצרפת התייחס זלנסקי למגעים ואמר כי "שיחות אלו נועדו לספק יותר הגנה וכוח לאוקראינה. אנו בונים על תמיכת השותפים שלנו ועל צעדים שיכולים להבטיח ביטחון אמיתי לאנשינו". דבריו נאמרים על רקע האצה במגעים הדיפלומטיים לסיום המלחמה שנמשכת כארבע שנים, אם כי בדרגים המדיניים מציינים כי רוסיה טרם הציגה נכונות לוויתורים ממשיים בתגובה להצעות המערביות.

בנוסף לערבויות המיידיות, הטיוטה מפרטת תוכנית לסיוע צבאי ארוך טווח והקמת כוח רב-לאומי שיוצב באוקראינה. המנהיגים צפויים לאשר את הנוסח הסופי של ההצהרה בשעות הקרובות, מהלך שעשוי לעורר דיון פנימי במדינות אירופה בנוגע לאופי המעורבות הצבאית העתידית במקרה של התחדשות הלחימה.

יצוין כי גם באירופה עצמה קיימת מחלוקת בנוגע לעומק המעורבות העתידית של מדינות האיחוד בקונפליקט בין רוסיה לאוקראינה.

מוסקבה כבר הבהירה בעבר כי לא תאפשר הצבת כוח זר על גבולותיה של אוקראינה, בינתיים, המלחמה נמשכת וגובה את קורבנותיה.