אירוע מצמרר במיוחד התרחש בימים האחרונים בבריטניה, כאשר שוטרים בישרו למשפחה הלא-נכונה על מות יקירם, מה שגרר זעם גדול על הרשלנות של הרשויות.

משטרת דרום יורקשייר הודתה כי ביצעה טעות חמורה בזיהוי קורבן בתאונת דרכים, כאשר מסרה הודעת פטירה למשפחתו של נער - שנותר בחיים.

על פי הודעת המשטרה, קצינים הודיעו בטעות למשפחתו של טרבור ווין בן ה-17 כי הוא נהרג בתאונה שאירעה ב-13 בדצמבר ליד רוטרהם, בעוד שבפועל ההרוג היה ג'ושוע ג'ונסון בן ה-18.

כך, המשפחה שאמורה הייתה לדעת על מות בנה לא התבשרה בזמן, ומשפחה אחרת שבנה נותר בחיים התבשרה על מותו הטראגי.

הטעות התגלתה ביום ראשון האחרון לאחר שעלו חששות בנוגע לזהות הנפגעים ומידע חדש הובא לידיעת החוקרים.

בעקבות כך בוצע הליך זיהוי פורנזי מחודש שאישר כי ג'ונסון הוא הצעיר שנהרג בהתרסקות, בעוד שווין הוא הפצוע המאושפז בבית החולים במצב קשה. בתאונה נהרגה גם נערה בת 17 ששמה לא הותר לפרסום. המשטרה דיווחה על המקרה למשרד העצמאי להתנהלות משטרתית לצורך בחינת המחדל.

התאונה עצמה התרחשה בשעות הבוקר המוקדמות בכביש טודוויק, כאשר מכונית טויוטה קורולה סטתה מהנתיב והתרסקה. במסגרת החקירה נעצר בן 18 בחשד לגרימת מוות בנהיגה מסוכנת וצעיר בן 19 בחשד לשיבוש הליכי משפט, ושניהם שוחררו בערבות. בזמן שחלף מאז התאונה ועד לגילוי הטעות, שמו של ווין כבר פורסם בכלי תקשורת מקומיים וברשתות החברתיות כמי שאיבד את חייו באירוע.

סגן הניצב קולין מקפרלן מסר כי המשטרה מלווה את משפחתו של ווין ואת שאר המשפחות המעורבות באמצעות סוכנויות מומחיות. מקפרלן ציין כי מדובר בשוק עצום עבור כל המעורבים והכיר בטראומה הקשה שנוספה למשפחות בעקבות המחדל. הוא הוסיף כי הציע להיפגש עם ההורים כדי להשיב על שאלותיהם והדגיש כי המשטרה מחויבת להבין את נסיבות הטעות כדי להבטיח שלא תישנה בעתיד.