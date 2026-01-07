לאחר לכידת הנשיא ניקולס מדורו, וברקע הידוק הסנקציות על מכליות נפט בונצואלה, שר האנרגיה האמריקאי כריס רייט הסביר בצורה ברורה את התוכנית של ממשל טראמפ לגבי הנפט של ונצואלה.

"אנחנו נגרום לכך שהנפט הגולמי הזה יזרום שוב, ונמכור אותו בדיוק כפי שעשינו בעסקים שלנו", הבהיר רייט. "אנחנו הולכים לשווק את הנפט הגולמי שיוצא מוונצואלה".

שר האנרגיה הסביר כי קודם כל ארה"ב תמכור את הנפט שכבר הצטבר ונאגר, ולאחר מכן - באופן מתמשך וללא הגבלת זמן היא תמכור לשוק את התפוקה שתצא מוונצואלה. המשמעות: כל הנפט של וונצואלה יוצא מעכשיו החוצה רק דרך ארה"ב.

יחד עם זאת, השר הבטיח כי ארה"ב תדאג להעביר את הכסף חזרה לטובת תושבי ונצואלה.

דבריו של שר האנרגיה הגיעו בעקבות פוסט שפרסם אתמול נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ברשת החברתית שבבעלותו, בו דרש מהממשל הנוכחי בונצואלה להעביר לידיו באופן מידי עשרות מיליונים של חביות נפט.

"הרשויות הזמניות בוונצואלה יעבירו לארה"ב בין 30 ל-50 מיליון חביות נפט", כתב הנשיא. לדבריו, "הנפט יימכר במחיר השוק, והכסף הזה יישלט על-ידי. ביקשתי ממזכיר האנרגיה להוציא לפועל את התוכנית הזאת".

הצהרות אלו מגיעות בהמשך להוראת הנשיא טראמפ מהחודש שעבר להטיל "מצור מוחלט" על מכליות נפט הנתונות תחת סנקציות. גורם בכיר בבית הלבן מסר כי הנשיא פועל להפעלת לחץ מקסימלי כדי להבטיח שיתוף פעולה מצד ונצואלה בעצירת ההגירה הבלתי חוקית וההברחות לצד שיקום תשתיות האנרגיה.