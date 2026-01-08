ביממה האחרונה, פשטו דיווחים ברשתות החברתיות ובאתרי חדשות שוליים על פינוי מואץ של דיפלומטים רוסיים ובני משפחותיהם מישראל, לקראת מתקפה אפשרית מצד איראן.

בבדיקה באתרי החדשות המרכזיים בעולם כמו AP 'רויטרס' ועוד, לא נמצא כל אזכור לפינוי של דיפלומטים רוסיים באופן יזום.

הדיווחים מבוססים בעיקר על מעקב אחר טיסות רוסיות ועל חשבונות פרו-איראניים בטוויטר (X), אך אין להם אישור ממשרד החוץ הרוסי, משרד החוץ הישראלי או כלי תקשורת מרכזיים.

השמועה טוענת כי רוסיה ביצעה שלוש טיסות פינוי בתוך פחות מ-24 שעות, כולל טיסה מיוחדת של חיל האוויר הרוסי, בעקבות "מידע מודיעיני" על הסלמה קרובה בין ישראל לאיראן. אתרים כמו The People's Voice (אתר קונספירטיבי ידוע), UNN האוקראיני ו-ChimpReports האוגנדי חזרו על הטענות, תוך ציטוט חשבון כמו @DailyIranNews.

עם זאת, אין אישור רשמי לדיווחים אלה:

סוכנויות ידיעות רוסיות רשמיות כמו TASS לא פרסמו כל הודעה על פינוי כזה בינואר 2026.

דיווחים דומים על פינוי משפחות דיפלומטים רוסיים מישראל התפרסמו בעבר – בעיקר ביוני 2025, במהלך ההסלמה הקודמת בין ישראל לאיראן – אך אלה היו אירועים נפרדים ומאומתים חלקית. נראה כי השמועה הנוכחית מערבבת אירועים ישנים עם נתוני טיסות שגרתיים או לא קשורים.

המזרח התיכון נמצא במתיחות גבוהה בעקבות איומים איראניים להתקפה מונעת על ישראל, על רקע שיקום יכולות הטילים של טהרן לאחר המלחמה הקצרה ב-2025. אוסטרליה וארה"ב ייעצו לאזרחיהן לעזוב אזורים מסוימים, אך אין עדויות לפעולה דיפלומטית רוסית דומה.

מומחים למידע כוזב מציינים כי שמועות כאלה עלולות להיות חלק מדיסאינפורמציה מכוונת להגברת פאניקה, במיוחד מצד גורמים פרו-איראניים.

בשורה התחתונה: נכון לעכשיו, מדובר בשמועה לא מאומתת, וסביר להניח כי מדובר בפייק ניוז או הגזמה. עם זאת, לאור איומיהן של ישראל וארה"ב והמתיחות הפנימית באיראן, גם מומחים למזרח התיכון סבורים כי התלקחות מחודשת בין ישראל לאיראן בזמן הקרוב היא תרחיש סביר.