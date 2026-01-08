נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ספג היום (חמישי) תבוסה נדירה מצד מפלגתו, כאשר מספר סנאטורים רפובליקנים התנגדו לניצול כוחו הצבאי בוונצואלה על רקע הפעולה האמריקאית ללכידת הנשיא מדורו.

ההצעה להחזיר לקונגרס את הסמכות לאשר פעולה צבאית, בהובלת הסנאטור טים קיין הדמוקרטי מוירג'יניה, עברה בתמיכת חלק מחברי הקונגרס הרפובליקנים, למרות התמיכה הרחבה של רוב חברי המפלגה שסברו שההתערבות הצבאית של טראמפ בוונצואלה הייתה מוצדקת.

ההצעה של קיין תמנע למעשה כל פעולה צבאית נוספת בוונצואלה ללא אישור מפורש של הקונגרס.

בין המורדים היו הסנאטורים רנד פול מקנטקי, שסייע בהגשת ההצעה, ליסה מרקובסקי מאלסקה, סוזן קולינס ממיין, טוד יאנג מאינדיאנה וג'וש האולי ממיזורי. ההצבעה שעברה היא הצעד הראשון בלבד לפני שההצעה תעבור באופן רשמי. הסנאט יצטרך להצביע שוב ברוב של 60 קולות כדי לאשר אותה סופית.

הסנאטורים המורדים התלבטו לגבי הצורך "לרסן את טראמפ" לאחר פגישה מסווגת עם בכירים בממשל על המבצע ללכידת מדורו. הבעיה שלהם לא הייתה על פי הדיווחים במבצע עצמו, אלא בפעולות אפשריות נוספות בעתיד.

נושאים נוספים שעלו היו אפשרויות צבאיות עתידיות באזורים אחרים, כולל גרינלנד, כאשר בכירים מהממשל רמזו ש"פעולה צבאית אינה נשללת לחלוטין" כדי להשתלט על הטריטוריה הארקטית העשירה במשאבים, שבה כבר יש בסיס צבאי אמריקאי. הסנאטורים קיין ופול ציינו כי הם יפעלו גם בנוגע לאפשרות של החלטות צבאיות בקובה, מקסיקו, קולומביה ואף בניגריה, שם כבר התבצעה בעבר פעולה צבאית אמריקאית.

רנד פול אמר כי ישתף פעולה גם בהצעות עתידיות להגבלת סמכויות הנשיא במלחמה, מתוך עקרון של שמירה על סמכות הקונגרס.