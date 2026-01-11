כיכר השבת
מבוכה מול הנשיא

האם טראמפ יוכל לקבל את פרס הנובל למפרע? ההצעה של הזוכה - ותגובת המכון

מריה קורינה מצ'אדו הציעה לאחרונה להעביר את פרס הנובל לטראמפ, לאחר שדיווח ב'וושינגטון פוסט' העלה שטראמפ ימנע ממנה לכהן כנשיאת ונצואלה בגלל שקיבלה את הפרס | ביום שישי, מכון הנובל הבהיר את עמדתו בנושא - והאם זה כלל אפשרי? (בעולם) 

הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

האם יוכל לזכות בנובל למפרע, במידה והזוכה מצ'אדו תעניק לו אותו? זו השאלה שהתעוררה בשבוע שעבר, לאחר שהאחרונה הציעה להעביר לנשיא ארה"ב את פרס על לכידתו של מדורו.

בראיון שהעניקה ל'פוקס ניוז', אמרה מריה קורינה מצ'אדו כי היא מוכנה להעביר את הפרס לנשיא ארה"ב, כהוקרה של העם הוונצואלי על לכידת ניקולס מדורו.

כאשר נשאלה אם כבר העבירה לו את ההצעה, אמרה שהיא עוד לא עשתה זאת, אך הביעה נכונות לוותר על הפרס.

הריאיון ל'פוקס' אף גרר תגובה של הנשיא האמריקני, שאמר כי יתכבד לקבל את הפרס מידיה של מצ'אדו במהלך פגישה מתוכננת בוושינגטון השבוע.

אלא שביום שישי האחרון, הגיעה תגובתו של מכון הנובל, הארגון שמעניק את הפרס היוקרתי בו חושק יותר מכל נשיא ארה"ב טראמפ.

"ברגע שהוכרז פרס נובל, לא ניתן לבטל אותו, לחלוק אותו או להעביר אותו לאחרים, . "ההחלטה סופית ותקפה לנצח", אמר ארגון הנובל, שהעניק את הפרס גם לדמויות מפוקפקות במיוחד כמו הארכי-רוצח יאסר ערפאת.

המשמעות היא שנשיא ארה"ב לא יוכל להיות מוכתר כחתן פרס נובל לשלום אלא אם כן הוועדה הנורבגית תחליט זאת בעצמה, הצהרה שמעמידה במבוכה את זוכת הנובל הוונצואלית שצפויה כאמור להיפגש בקרוב עם טראמפ.

כפי שדיווחנו בשבוע שעבר, גורמים בבית הלבן אמרו לכתבי ה'וושינגטון פוסט' כי טראמפ נמנע מלהעמיד את מריה קורינה מצ'דו בראשות וונצואלה, רק משום שזאת קיבלה את פרס הנובל, אשר לשיטת טראמפ היה מגיע לו מן הדין.

1
טראמפ עוד יכבוש את נורווגיה כעונש שלא קיבל את הפרס
מאן דהו

