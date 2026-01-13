כיכר השבת
בהוראה ישירה של חמינאי

דיווח מצמרר: 12,000 הרוגים לפחות באיראן; "מסע הרג מתוכנן ולא ספורדי" | ציטוטים מלאים

דיווח דרמטי שפורסם הבוקר ב"איראן אינטרנשיונל" מציג נתונים בלתי נתפסים מהטבח המתבצע כלפי העם האיראני | בלילות חמישי ושישי בעיקר, נרצחו 12,000 בני אדם על ידי הבסיג', בהוראה ישירה של חמינאי | עוד ציין כי מדובר היה במסע הרג מתוכנן ולא בהרוגי הפגנות | כל הפרטים (בעולם)

גופות לאלפים

לפחות 12,000 בני אדם נרצחו בגל הטבח הנוכחי הפוקד את , כך עולה מנתונים פנימיים של מוסדות הביטחון של הרפובליקה האסלאמית שנחשפו הבוקר (שלישי) בדיווח נרחב של "איראן אינטרנשיונל".

על פי הדיווח, המסתמך על מידע רגיש שהגיע מלשכת הנשיאות ומהמועצה העליונה לביטחון לאומי, "ההרג בוצע בהוראה ישירה של עלי חמינאי".

המנהיג העליון העניק את הפקודה המפורשת, כאשר "ראשי כל שלוש רשויות השלטון" היו שותפי סוד ונתנו את אישורם המלא למסע הקטל, שכלל מתן היתר לירי בנשק חם לעבר אזרחים.

​מקורות המידע עליהם מתבסס הדיווח כוללים הצלבות של נתונים שהגיעו ממפקדות משמרות המהפכה בערים משהד, כרמאנשאה ואיספהאן, לצד דוחות ממנהלות בתי חולים ומרכזים רפואיים.

במערכת "איראן אינטרנשיונל" ציינו כי רוב הקורבנות הם צעירים שטרם מלאו להם 30, אולם הדגישו כי "אישור סופי של המספר ידרוש תיעוד מפורט נוסף, בתנאים של מצור תקשורתי וללא גישה ישירה למידע".

עוד נחשף כי המערכת הביטחונית בטהראן פועלת בשיטתיות לטיוח הממצאים, שכן "מוסדות הביטחון הסתירו בעקביות מידע ונמנעו מתיעוד ופרסום מספרים מדויקים".

​במסגרת ניסיונות ההסתרה, המשטר הטיל מצור תקשורתי חסר תקדים בהיסטוריה המודרנית של המדינה. מאז יום חמישי האחרון "מאות עיתונים לאומיים ומקומיים נדמו", ורק כלי תקשורת בודדים הפועלים תחת צנזורה הדוקה של כוחות הביטחון נותרו פעילים.

ב"איראן אינטרנשיונל" תקפו בחריפות את המהלך וכתבו: "זה אינו 'ניהול משבר'. זוהי הודאה בפחד שהאמת תיחשף". המערכת הבהירה כי "הרפובליקה האסלאמית אינה יכולה להסתיר את הפשע הזה על ידי ניתוק העם האיראני מהעולם".

​למרות האפלה הכבדה, בערוץ התחייבו להמשיך באיסוף הראיות והעדויות מהשטח מול גורמים רפואיים ומשפחות הקורבנות.

בהודעת סיכום דרמטית של המערכת נאמר כי "האמת תירשם; שמותיהם של ההרוגים יישמרו; והטבח הזה לא ייקבר בשתיקה".

בדברי המערכת הודגש כי הקורבנות הפכו לסמל לאומי, שכן "המתים המכובדים הללו שייכים לא רק למשפחותיהם האבלות וליקיריהם, אלא למהפכה הלאומית של האיראנים". הממצאים המאומתים יועברו בהמשך לכלל המוסדות הבינלאומיים כדי להבטיח הליך של אחריותיות וצדק.

1
לא מובן , מדוע לא שולחים להם נשק שילחמו בעצמם
אהרוני

