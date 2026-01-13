כיכר השבת
אמירה מעודדת

הקנצלר הגרמני באמירה דרמטית: "אנו עדים לימים או לשבועות האחרונים של המשטר" 

קנצלר גרמניה פרידריך מרץ העריך היום כי ימיו של המשטר באיראן ספורים, דברים שאמר בפומבי במהלך ביקור שלו בהודו | מדובר באמירה דרמטית מצד מנהיג מערבי שמכיר היטב את המודיעין העדכני ביותר על המתרחש באיראן בימים אלו (בעולם) 

קנצלר גרמניה, , התייחס היום (שלישי) למצב באיראן במהלך ביקורו בהודו, והעריך כי סופו של המשטר קרוב.

לדבריו, "כשמשטר יכול להחזיק מעמד בשלטון רק באמצעות אלימות, אז הוא למעשה הגיע לסופו".

במהלך דבריו העריך הקנצלר כי "אנו רואים כאן כעת את הימים והשבועות האחרונים של המשטר הזה". מרץ הוסיף כי לממשל בטהרן "אין ממילא לגיטימציה מהאוכלוסייה באמצעות בחירות", וציין כי "האוכלוסייה מתקוממת כעת נגד המשטר הזה".

הקנצלר הביע תקווה לסיום המתיחות בדרכים דיפלומטיות ואמר: "אני מקווה שיש אפשרות לסיים את הסכסוך הזה בדרכי שלום. משטר המולות חייב להבין זאת כעת". לסיכום דבריו הדגיש מרץ את התיאום הבינלאומי בנושא וציין כי "אנחנו נמצאים בקשר הדוק עם הממשל האמריקני".

מוקדם יותר היום, הגיע דיווח של איראן אינטרנשיונל שהעריך לאחר בדיקה מדוקדקת את מספר ההרוגים באיראן בכ-12,000 בני אדם.

בדיווח צוין כי מקרי הרצח מתבצעים באופן יזום לחלוטין, ולא רק במהלך עימותים תוך כדי הפגנות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר