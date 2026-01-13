קנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, התייחס היום (שלישי) למצב באיראן במהלך ביקורו בהודו, והעריך כי סופו של המשטר קרוב.

לדבריו, "כשמשטר יכול להחזיק מעמד בשלטון רק באמצעות אלימות, אז הוא למעשה הגיע לסופו".

במהלך דבריו העריך הקנצלר כי "אנו רואים כאן כעת את הימים והשבועות האחרונים של המשטר הזה". מרץ הוסיף כי לממשל בטהרן "אין ממילא לגיטימציה מהאוכלוסייה באמצעות בחירות", וציין כי "האוכלוסייה מתקוממת כעת נגד המשטר הזה".

הקנצלר הביע תקווה לסיום המתיחות בדרכים דיפלומטיות ואמר: "אני מקווה שיש אפשרות לסיים את הסכסוך הזה בדרכי שלום. משטר המולות חייב להבין זאת כעת". לסיכום דבריו הדגיש מרץ את התיאום הבינלאומי בנושא וציין כי "אנחנו נמצאים בקשר הדוק עם הממשל האמריקני".

מוקדם יותר היום, הגיע דיווח של איראן אינטרנשיונל שהעריך לאחר בדיקה מדוקדקת את מספר ההרוגים באיראן בכ-12,000 בני אדם.

בדיווח צוין כי מקרי הרצח מתבצעים באופן יזום לחלוטין, ולא רק במהלך עימותים תוך כדי הפגנות.