רשת השידור הבריטית BBC הגישה לבית המשפט בקשה לדחיית תביעת הענק של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נגדה, ובמקביל ביקשה לעכב את שלב גילוי הראיות בתיק.

במסמכים שהוגשו אמש לבית המשפט בפלורידה, טוענת הרשת כי טראמפ לא הצליח להוכיח נזק ממשי שנגרם לו מהפרסום, וכי ניהול הליך גילוי ראיות נרחב יטיל עלויות כבדות ומיותרות על גוף השידור הציבורי.

"מאחר שהתובע נכשל בטענת נזקים ממשיים, וטען רק לנזק מעורפל 'לאינטרסים המקצועיים והתעסוקתיים שלו', תביעתו נכשלת", נכתב במסמכי ההגנה. ברשת מדגישים כי הנשיא לא יכול לטעון לנזק תעסוקתי, בהתחשב בכך שנבחר מחדש לתפקידו לאחר שידור התכנית המדוברת.

בנוסף לטיעון הנזק, ה-BBC כופרת בסמכות השיפוט של בית המשפט בפלורידה לדון במקרה, בטענה שהתכנית לא שודרה במדינה זו. כמו כן נטען כי התביעה לא הציגה ראיות לכך שהפרסום נעשה ב"זדון ממשי", דרישה הכרחית בתביעות לשון הרע נגד אנשי ציבור.

התביעה, בסך 10 מיליארד דולר, נסובה סביב עריכת קטעי וידאו מנאומו של טראמפ ב-6 בינואר 2021 במסגרת תכנית התחקירים "פנורמה". לפי כתב התביעה, הרשת יצרה מצג שווא לפיו הנשיא הורה לתומכיו לפרוץ לקפיטול, תוך שהיא מחברת בין קריאתו לצעוד לעבר המבנה לבין האמירה "להילחם כמו גיהנום", בעוד היא משמיטה את הקטעים בהם קרא למחאה שקטה.

טראמפ טוען כי מדובר בהפרה של חוקי הסחר בפלורידה האוסרים על הטעיה, ודורש פיצוי של 5 מיליארד דולר על כל אחד משני סעיפי האישום. רשת ה-BBC, הממומנת מאגרת השידור בבריטניה, התנצלה בעבר על אופן עריכת הקטעים, אך הבהירה כי תילחם בתביעה במישור המשפטי.