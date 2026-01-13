תחקיר של הניו יורק טיימס טוען כי צבא ארצות הברית השתמש במטוס שהוסווה כמטוס אזרחי בתקיפה קטלנית נגד סירת מבריחי סמים לכאורה בחודש ספטמבר האחרון.

על פי מומחים למשפט בינלאומי המצוטטים בתחקיר, השימוש בכלי טיס בעל חזות אזרחית לצורך תקיפה צבאית מהווה "פרפידיה" – עבירה המוגדרת כפשע מלחמה שבו כוח לוחם מתחזה לאזרח כדי להטעות את הצד השני ולגרום לו להוריד את הגנתו.

התקיפה, שבה נהרגו 11 בני אדם, התבצעה באמצעות מטוס שפרטיו חסויים אך נצבע בצבעים שאינם צבאיים וחימושו הוסתר בתוך גוף המטוס.

גורמים המעורבים בפרטים מסרו כי המטוס הנמיך טוס סמוך לסירה באופן שאפשר לאנשים על הסיפון להבחין בו. לאחר פגיעת הטיל הראשונה, נצפו שני ניצולים כשהם מטפסים על שרידי הסירה ומנופפים לעבר המטוס, בטרם נהרגו בתקיפה נוספת שהטביעה את כלי השיט. לא ברור אם הניצולים הבינו כי הותקפו על ידי המטוס או שמא סברו שמדובר בכלי טיס אזרחי שהגיע לסייע להם.

ממשל טראמפ טען להגנתו כי הפעולה חוקית לחלוטין, שכן הנשיא קבע כי ארצות הברית מצויה בסכסוך מזוין מול קרטלי הסמים, מה שהופך את המבריחים ללוחמים אויבים ולא לחשודים בפלילים. אנה קלי, דוברת מטעם הבית הלבן, מסרה כי התקיפה בוצעה בהתאם להנחיות הנשיא למלחמה בסחר בסמים ותחת כללי הסכסוך המזוין. עם זאת, גנרל בדימוס סטיבן ג'יי לפר, לשעבר סגן הפרקליט הצבאי הראשי של חיל האוויר, הבהיר בתחקיר כי אם המטוס הוסווה כך שלא ניתן יהיה לזהותו ככלי טיס קרבי, מדובר בהפרה של כללי המלחמה.

בפנטגון סירבו להתייחס לסוג המטוס הספציפי, אך ציינו כי הצבא מחזיק בצי מטוסים מגוון וכי כל כלי טיס עובר בדיקה משפטית קפדנית לפני כניסתו לשימוש. גורמים המכירים את הנושא אישרו כי המטוס אכן לא נשא סימונים צבאיים, אך טענו כי המכשירים האלקטרוניים שלו שידרו אות זיהוי צבאי. מומחי משפט דחו טענה זו וציינו כי לאנשים על סירת מבריחים אין את הציוד הדרוש לקליטת אותות אלו, ולכן המצג האזרחי נותר בעינו.

התחקיר מעלה עוד כי מאז אותה תקיפה עבר הצבא להשתמש במטוסים בעלי חזות צבאית ברורה, כגון כלי טיס בלתי מאוישים מסוג ריפר. פרופסור ג'פרי קורן, לשעבר יועץ בכיר לצבא ארצות הברית לענייני חוקי מלחמה, ציין כי השאלה המרכזית היא האם השימוש במטוס הלא מזוהה נועד לנצל את המעמד האזרחי להשגת יתרון טקטי, פעולה שארצות הברית עצמה הגדירה בעבר כפשע מלחמה במקרים אחרים.

אותה תקיפה נגד מבריחי סמים כבר עשתה כותרות בעבר, לאחר שנטען כי מזכיר ההגנה פיט הגסת' הורה לכאורה "לסיים את העבודה" כלפי שני מבריחי הסמים שניצלו בתקיפה. מזכיר ההגנה הגסת' הכחיש את הדיווח אך גם לא אישר להעביר את הקלטות הקשר והתיעודים המלאים לקונגרס, התנהלות שרק הגבירה את החשד נגדוץ