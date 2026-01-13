אחרי נפילת המשטר צפו: כך נראתה שיחתו של ראש הממשלה עם יעקב הררי ששוחרר מונצואלה ראש הממשלה נתניהו שוחח היום טלפונית עם יעקב הררי, איש העסקים ששוחרר מהכלא בוונצואלה לאחר נפילת שלטון מדורו | כך נראתה השיחה בין השניים (חדשות)

בס בני סולומון כיכר השבת | 20:55