אחרי נפילת המשטר

צפו: כך נראתה שיחתו של ראש הממשלה עם יעקב הררי ששוחרר מונצואלה 

ראש הממשלה נתניהו שוחח היום טלפונית עם יעקב הררי, איש העסקים ששוחרר מהכלא בוונצואלה לאחר נפילת שלטון מדורו | כך נראתה השיחה בין השניים (חדשות) 

נתניהו בשיחה עם בן הערובה המשוחרר (צילום: לשכת ראש הממשלה)

ראש הממשלה שוחח היום (שלישי) עם יעקב הררי ששוחרר אמש מכלאו בונצואלה ונחת לפני זמן קצר בישראל.

יעקב, בן 72, הוחזק יותר משנה בידי שלטון מדורו עם עוד עשרות בני ערובה מערביים.

בשיחה שהתקיימה השתתפו גם יעל ויערה, בנותיו של יעקב.

שביקשו להביע הערכה למדינת ישראל, לראש הממשלה, לקהילה היהודית בקראקס ולשליחי המדינה כולם על המאמץ הבלתי פוסק לשחרר את אביהן מן הכלא ולהשיבו הביתה.

ראש הממשלה בירך את משפחת הררי ואיחל לבני המשפחה וליעקב בריאות, שיקום מהיר וחזרה לשגרת חיים תקינה לאחר הסיוט שעברו.

ראש הממשלה הביע הערכה לאנשי משרד החוץ, למוסד ולמתאם השו״נ גל הירש על פועלם וביקש להודות לממשל האמריקאי, לממשלת גרמניה, לממשלת אוסטריה ולממשלת איטליה על הסיוע שהושיטו לישראל בתהליך השבתו של יעקב ארצה.

צפו בשיחה.

