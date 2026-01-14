בשעות האחרונות מתרבים הדיווחים על התחממות הגזרה מול איראן, לקראת מתקפה אמריקנית אפשרית על אדמתה.

הבוקר (רביעי), דווח ב'רויטרס' כי ארה"ב החלה בפינוי הבסיס הגדול ב'אל עודייד', קטאר, והורתה להשאיר בו כוח אדם מצומצם.

במקביל, לפני זמן קצר נצפה מטוס 'כנף ציון' ממריא מבסיס נבטים אל מחוץ לגבולות המדינה, דבר שעשוי לסמן על מתקפה קרובה.

יצוין כי המטוס האסטרטגי הלאומי לא נכח בישראל בזמן מלחמת 'עם כלביא', ככל הנראה מחשש לפגיעה איראנית.

גורמים ישראלים רשמיים הכחישו את הפרשנות לדיווח ואמרו כי מדובר ב"טיסת אימונים שגרתית".

בתוך כך, מוקדם יותר דווח ב'רויטרס' כי גורמים איראניים העבירו מסרים למדינות במזרח התיכון בהן ישנם בסיסים אמריקנים, כי איראן תתקוף את הבסיסים בשטחן במידה ותותקף.

"טהרן הודיעה למדינות האזור, מערב הסעודית ואיחוד האמירויות הערביות ועד טורקיה, שבסיסים אמריקאים במדינות אלו יותקפו", אמר גורם ל'רויטרס'.

הגורם הוסיף כי טהרן ביקשה מאותן מדינות שתעביר מסר לוושינגטון כי תימנע מתקיפה.

אמש, אישרה טהרן כי פסקו המגעים בין שליח הנשיא טראמפ ויטקוף לשר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, דבר המעיד על הסלמה בין המדינות.