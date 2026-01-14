כיכר השבת
מלחמה בפתח?

דיווחים דרמטיים: מטוס כנף ציון פונה מנבטים - ארה"ב מפנה בסיסים באזור

ארה"ב פינתה בסיסים שלה ברחבי המזרח התיכון, כך לפי דיווח ב'רויטרס' בשעות האחרונות | במקביל, המטוס הישראלי האסטרטגי 'כנף ציון' פונה בשעה האחרונה מבסיס נבטים | מתחזקות ההערכות: המתקפה באיראן קרובה מתמיד | כל הפרטים על ההתפתחויות הדרמטיות (חדשות) 

"כנף ציון" בטיסת המבחן (צילום: אלון רון, התעשייה האווירית)

בשעות האחרונות מתרבים הדיווחים על התחממות הגזרה מול איראן, לקראת מתקפה אמריקנית אפשרית על אדמתה.

הבוקר (רביעי), דווח ב'רויטרס' כי החלה בפינוי הבסיס הגדול ב'אל עודייד', קטאר, והורתה להשאיר בו כוח אדם מצומצם.

במקביל, לפני זמן קצר נצפה מטוס 'כנף ציון' ממריא מבסיס נבטים אל מחוץ לגבולות המדינה, דבר שעשוי לסמן על מתקפה קרובה.

יצוין כי המטוס האסטרטגי הלאומי לא נכח בישראל בזמן מלחמת 'עם כלביא', ככל הנראה מחשש לפגיעה איראנית.

גורמים ישראלים רשמיים הכחישו את הפרשנות לדיווח ואמרו כי מדובר ב"טיסת אימונים שגרתית".

בתוך כך, מוקדם יותר דווח ב'רויטרס' כי גורמים איראניים העבירו מסרים למדינות במזרח התיכון בהן ישנם בסיסים אמריקנים, כי איראן תתקוף את הבסיסים בשטחן במידה ותותקף.

"טהרן הודיעה למדינות האזור, מערב הסעודית ואיחוד האמירויות הערביות ועד טורקיה, שבסיסים אמריקאים במדינות אלו יותקפו", אמר גורם ל'רויטרס'.

הגורם הוסיף כי טהרן ביקשה מאותן מדינות שתעביר מסר לוושינגטון כי תימנע מתקיפה.

אמש, אישרה טהרן כי פסקו המגעים בין שליח הנשיא טראמפ ויטקוף לשר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י, דבר המעיד על הסלמה בין המדינות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (97%)

לא (3%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר