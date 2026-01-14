ב-8 בינואר 2026 התרחש אירוע דרמטי בהרי הפירנאים באנדורה: גולשת סקי מקצועית ספרדייה בשם ארס מסיפ (Ares Masip) יצרה במקרה מפולת שלגים בעת גלישה מחוץ למסלול (hors piste) באזור פיק דה ל'אורטל (Pic de l’Hortell), בגובה של כ-2,400 מטר.

מסיפ, שגולשת באזור זה באופן קבוע, ירדה במדרון המוכר לה היטב – היא גלשה בו 7-8 פעמים העונה, כולל מספר פעמים ב-5 הימים שקדמו לאירוע. דו"ח הסיכון למפולות (BPA) הצביע על רמה נמוכה עד בינונית (1–2), והיו כבר עקבות טריים של גולשים באותו יום. למרות זאת, כשהחלה בירידה, השלג נשבר פתאום מתחת למגלשיים שלה ויצר מפולת שלגים מהירה שסחפה אותה ואת כלב ההאסקי שלה מטה במורד ההר.

הסרטון, שצולם ממצלמת קסדה, מתעד את הרגעים המפחידים: השלג מתפורר, מסיפ נופלת ומנסה להרחיק את הכלב ממנה, אך סים – נאמן כהרגלו – רץ לעברה ונלכד גם הוא במפולת. השניים נסחפים כמה מטרים בזרם השלג, כשהאשה קוראת בשמו של הכלב בניסיון לשמור על קור רוח.

בסופו של דבר, המפולת נעצרה. האישה יצאה ללא פגע – היא קמה, מנערת שלג מהמגלשיים, והכלב מנער את עצמו כאילו כלום לא קרה. "ההר פשוט התפרק", סיפרה ל-BBC. "זה היה רגע של אי-ודאות נוראית, אבל אחרי כמה שניות ראיתי שהמפולת לא עמוקה מדי".

בפוסט באינסטגרם היא כתבה: "זה טוב לזכור שהסיכון אפס פשוט לא קיים. האירוע נשאר בהפתעה גדולה ולקח אישי חשוב. אם זה יעזור למישהו לא להוריד את הערנות במקום 'בטוח' – כבר הועיל".