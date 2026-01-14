כיכר השבת
החלטה דרמטית

ארצות הברית סוגרת את שעריה: אזרחי איראן, רוסיה ותימן יישארו בחוץ

ארצות הברית הודיעה על השהיית טיפול בוויזות הגירה עבור אזרחי 75 מדינות | ברשימת המדינות נכללות, בין היתר, סומליה, רוסיה, אפגניסטן, ברזיל, איראן, עיראק, מצרים, ניגריה, תאילנד ותימן, לצד עשרות מדינות נוספות מאפריקה, אסיה, אירופה ואמריקה הלטינית (בעולם)

מחלקת המדינה של הודיעה על השהיית טיפול בוויזות הגירה עבור אזרחי 75 מדינות, כחלק ממהלך שנועד להחמיר את האכיפה כלפי מועמדים הנחשבים כבעלי סבירות להפוך ל“נטל ציבורי”. כך עולה ממזכר פנימי של מחלקת המדינה שהגיע לידי רשת פוקס ניוז.

על פי המזכר, קציני קונסוליה הונחו לסרב להנפיק ויזות בהתאם לחוק הקיים, בזמן שהמחלקה מבצעת בחינה מחודשת של נהלי הסינון והבדיקה הביטחונית. ההשהיה צפויה להתחיל ב-21 בינואר ולהימשך ללא הגבלת זמן, עד להשלמת הערכת הנהלים.

ברשימת המדינות נכללות, בין היתר, סומליה, רוסיה, אפגניסטן, ברזיל, איראן, עיראק, מצרים, ניגריה, תאילנד ותימן, לצד עשרות מדינות נוספות מאפריקה, אסיה, אירופה ואמריקה הלטינית.

דובר מחלקת המדינה, טומי פיגוט, מסר כי המחלקה עושה שימוש בסמכותה הוותיקה לקבוע אי־כשירות להגירה של מי שעלולים להפוך לנטל ציבורי ולנצל את משאבי הרווחה של ארצות הברית. לדבריו, ההגירה מ-75 המדינות תושהה עד להשלמת בחינה מחודשת של הליכי העיבוד, במטרה למנוע כניסת אזרחים זרים שיסתמכו על קצבאות והטבות ציבוריות.

האפשרות לחריגים מההשהיה תהיה מצומצמת מאוד, ותתאפשר רק לאחר שהמבקשים יעברו בחינה מקיפה לפי קריטוריונים של “הנטל הציבורי”.

הרשימה המלאה של המדינות הכלולות במהלך כוללת, בין היתר, את אפגניסטן, אלבניה, אלג’יריה, ארמניה, אזרבייג’ן, בהאמה, בנגלדש, ברבדוס, בלארוס, בליז, בוסניה, ברזיל, קמבודיה, קמרון, קולומביה, קובה, מצרים, אתיופיה, גאנה, האיטי, איראן, עיראק, ירדן, לבנון, לוב, מרוקו, ניגריה, פקיסטן, רוסיה, רואנדה, סנגל, סיירה לאון, סומליה, סודן, סוריה, תאילנד, תוניסיה, אוגנדה, אורוגוואי ותימן.

