טראמפ: "הודיעו לנו שהטבח באיראן נעצר. אם זה לא יקרה - אכעס"

ברקע דיווחים על תקיפה אמריקאית אפשרית באיראן כבר ב-24 השעות הקרובות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דיבר על המצב במסיבת עיתונאים שכינס בבית הלבן.

"הודיעו לנו שהטבח באזרחים באיראן נעצר", הודיע הנשיא. לדבריו, "אם המצב לא כך, ויהיו הוצאות להורג, אני אכעס מאד".

בהנחה שלא מדובר בתרגיל הטעיה של הנשיא, מדובר בנסיגה משמעותית מהדיווחים במהלך הערב שרמזו לתקיפה מיידית.

קצת לפני הצהרת טראמפ לגבי הפסקת הטבח, ארגון זכויות האדם Iran Human Rights, הפועל מנורבגיה ונשען על מידע המגיע אליו מתוך הרפובליקה האיסלאמית, דיווח הערב כי מניין ההרוגים במחאה המתנהלת זה שבועיים וחצי הגיע ככל הידוע לו ל-3,428 לפחות.

בימים האחרונים הופצו בתקשורת הבינלאומית שלל דיווחים על מניין הקורבנות באיראן, מספר שנע מ-2,000 ועד 12,000, והמניין המדויק אינו ברור. אמש אישר גורם איראני כי 3,000 בני אדם נהרגו, אך כבר אז נראה שהמספר רחוק מלהיות סופי.

הכנה למתקפה

מוקדם יותר הערב דווח כי 8 מטוסי תדלוק אווירי תועדו נעים אל עבר הוואי, תחנה שהייתה קריטית בזמן ביצוע מבצע ״פטיש חצות״ של צבא ארה״ב נגד אתרי הגרעין באיראן. במקביל על פי הדיווחים, שלוש משחתות אמריקאיות נפרסו במזרח התיכון.

משרדי חוץ של מספר מדינות, ביניהם פולין, איטליה וגרמניה, קראו לאזרחיהם שנמצאים באיראן לעזוב באופן מיידי. במקביל דווח באתר פוליטיקו כי בריטניה סוגרת זמנית את השגרירות בטהרן.

גורמים אירופיים רשמיים מסרו הערב לסוכנות רויטרס כי לפי הערכתם, ארצות הברית עשויה לבצע בתקופה הקרובה תקיפה צבאית באיראן, ואחד מהם ציין כי הדבר עלול להתרחש כבר ב‑24 השעות הקרובות.

לעומת זאת, דיווח ב"ניו יורק טיימס" מעריך שהפעולה תתבצע לכל המאוחר בעוד כמה ימים, וייתכן שתכלול מתקפת סייבר או תקיפה נגד מערך ביטחון הפנים האיראני, שעלול להגיב בצורה נמרצת.