כיכר השבת
הצהרה דרמטית

טראמפ: "הודיעו לנו שהטבח באיראן נעצר. אם זה לא יקרה - אכעס"

ברקע דיווחים על תקיפה אמריקאית אפשרית באיראן, הנשיא טראמפ דיבר על המצב במסיבת עיתונאים שכינס | "הודיעו לנו שהטבח באזרחים באיראן נעצר", הבהיר הנשיא | במקביל דווח כי בריטניה סוגרת זמנית את השגרירות בטהרן (בעולם)

ברקע דיווחים על תקיפה אמריקאית אפשרית ב כבר ב-24 השעות הקרובות, נשיא ארצות הברית דיבר על המצב במסיבת עיתונאים שכינס בבית הלבן.

"הודיעו לנו שהטבח באזרחים באיראן נעצר", הודיע הנשיא. לדבריו, "אם המצב לא כך, ויהיו הוצאות להורג, אני אכעס מאד".

בהנחה שלא מדובר בתרגיל הטעיה של הנשיא, מדובר בנסיגה משמעותית מהדיווחים במהלך הערב שרמזו לתקיפה מיידית.

קצת לפני הצהרת טראמפ לגבי הפסקת הטבח, ארגון זכויות האדם Iran Human Rights, הפועל מנורבגיה ונשען על מידע המגיע אליו מתוך הרפובליקה האיסלאמית, דיווח הערב כי מניין ההרוגים במחאה המתנהלת זה שבועיים וחצי הגיע ככל הידוע לו ל-3,428 לפחות.

בימים האחרונים הופצו בתקשורת הבינלאומית שלל דיווחים על מניין הקורבנות באיראן, מספר שנע מ-2,000 ועד 12,000, והמניין המדויק אינו ברור. אמש אישר גורם איראני כי 3,000 בני אדם נהרגו, אך כבר אז נראה שהמספר רחוק מלהיות סופי.

הכנה למתקפה

מוקדם יותר הערב דווח כי 8 מטוסי תדלוק אווירי תועדו נעים אל עבר הוואי, תחנה שהייתה קריטית בזמן ביצוע מבצע ״פטיש חצות״ של צבא ארה״ב נגד אתרי הגרעין באיראן. במקביל על פי הדיווחים, שלוש משחתות אמריקאיות נפרסו במזרח התיכון.

משרדי חוץ של מספר מדינות, ביניהם פולין, איטליה וגרמניה, קראו לאזרחיהם שנמצאים באיראן לעזוב באופן מיידי. במקביל דווח באתר פוליטיקו כי בריטניה סוגרת זמנית את השגרירות בטהרן.

גורמים אירופיים רשמיים מסרו הערב לסוכנות רויטרס כי לפי הערכתם, ארצות הברית עשויה לבצע בתקופה הקרובה תקיפה צבאית באיראן, ואחד מהם ציין כי הדבר עלול להתרחש כבר ב‑24 השעות הקרובות.

לעומת זאת, דיווח ב"ניו יורק טיימס" מעריך שהפעולה תתבצע לכל המאוחר בעוד כמה ימים, וייתכן שתכלול מתקפת סייבר או תקיפה נגד מערך ביטחון הפנים האיראני, שעלול להגיב בצורה נמרצת.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (82%)

לא (18%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר