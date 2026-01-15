נאס״א ביצעה היום (חמישי) לפנות בוקר את הפינוי הרפואי הראשון בתולדותיה מהחלל, לאחר שאחד מאנשי צוות תחנת החלל הבינלאומית דיווח על בעיה רפואית. בעקבות זאת הוחלט לקצר את המשימה ולהחזיר את ארבעת האסטרונאוטים לכדור הארץ יותר מחודש לפני המועד המתוכנן.

הקפסולה של SpaceX עם אנשי הצוות בתוכה נחתה במי האוקיינוס השקט, מול חופי סן דייגו שבקליפורניה, פחות מ-11 שעות לאחר שהצוות עזב את תחנת החלל. ב-SpaceX אישרו את הנחיתה ופרסמו ברשת X הודעת ברכה לצוות עם חזרתו לכדור הארץ.

בנאס״א מסרו כי האסטרונאוט שמצבו עורר דאגה היה יציב במהלך השהות במסלול, אולם מנהלי המשימה קבעו כי חזרה מוקדמת היא הצעד הבטוח ביותר, כדי לאפשר בדיקות רפואיות והערכה מעמיקה על פני כדור הארץ. עוד הודגש כי תהליך החזרה בוצע לפי הנהלים הרגילים, ללא צורך בפרוצדורות חריגות, וכי צוותים רפואיים המתינו לאסטרונאוטים עם נחיתתם.

בעקבות קיצור המשימה נותרה תחנת החלל הבינלאומית מאוישת זמנית בשלושה אסטרונאוטים בלבד - אמריקאי אחד ושני קוסמונאוטים רוסים. בנאס״א ציינו כי מדובר במצב שניתן לנהל, אך כזה שמגביל חלק מהפעילויות, עד להגעת הצוות הבא.

הבעיה הרפואית התגלתה כבר ב-7 בינואר, מה שהוביל תחילה לביטול הליכת חלל מתוכננת, ובהמשך להחלטה על קיצור המשימה כולה. בנאס״א הדגישו כי מדובר בהחלטה זהירה ומונעת משיקולי בטיחות, ולא באירוע חירום שהתפתח באופן פתאומי.

זהו המקרה הראשון שבו נאס״א מקצרת משימת חלל מסיבות רפואיות, אם כי בתוכניות החלל הרוסיות התקבלו החלטות דומות בעבר, לפני עשרות שנים. במקביל הודיעו בנאס״א וב-SpaceX כי הם פועלים להקדים את שיגור צוות ההחלפה הבא, שתוכנן במקור לאמצע חודש פברואר.