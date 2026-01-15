נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע לאיראן כי אין בכוונתו לבצע תקיפה וכי הוא אינו מעוניין במלחמה, כך טען שליח איראן בפקיסטן, רזא אמירי מוגאדם.

על פי דיווח בכלי התקשורת הפקיסטני "דון", מוגאדם ציין כי קיבל את המידע ביום רביעי בסביבות השעה 1:00 לפנות בוקר לפי שעון פקיסטן.

לדברי השליח, במסר שהועבר ביקש טראמפ מהממשל בטהרן לנהוג באיפוק ולהימנע מפגיעה באינטרסים של ארצות הברית באזור. לצד הדברים הללו, התייחס הדיפלומט האיראני למצב הפנימי במדינתו וציין כי למפגינים באיראן יש זכות לגיטימית למחות, וכי הממשלה קיימה עמם שיחות בנושא.

מוגאדם הוסיף וטען כי במקביל למחאות, פעלו במדינה קבוצות חמושות שביצעו מעשי רצח ותקפו מסגדים.

הדיווח מגיע לאחר שאמש (רביעי) בזמן חתימת צו על חוק החלב החדש בבתי הספר בארה"ב, טען נשיא ארה"ב כי "ההרג פסק".

הנשיא הוסיף כי ההוצאות להורג המתוכננות לא יתקיימו, וכי הוא מקווה שהמצב יימשך כך. טראמפ פרסם היום פוסט דומה.

ההערכות אמש בישראל היו שהנשיא טראמפ אמר את הדברים כדי 'להרדים' את האיראנים', אולם לאחר הדיווח על המסר שהועבר לאיראנים ייתכן כי הנשיא אכן חזר בו מכוונותיו.

בתוך כך, בניו יורק טיימס דווח כי הפנטגון החל להחזיר את כוחותיו לבסיסים האמריקנים שפונו, לאחר דבריו של טראמפ במסיבת העיתונאים אמש.

בעקבות הצהרת הנשיא טראמפ, הושעתה פעילות המפציצים ארוכי הטווח והפנטגון נערך להשבת חיילים לבסיסיהם. גורמים צבאיים הגדירו את המהלך כנסיגה מהסלמה.

כוננות המפציצים האסטרטגיים של ארצות הברית לתקיפות משניות הופסקה ביום רביעי אחר הצהריים, כך מסר גורם אמריקאי. במקביל, הודיע גורם צבאי כי הפנטגון נערך להשבת כוחות ליחידות האם, בעקבות דבריו של הנשיא טראמפ באותו היום. הגורם הגדיר את התבטאויות הנשיא כ"רמפת יציאה" שאפשרה את הרגעת המתיחות המבצעית.

בתוך כך, מקור המעורה בפרטים מסר כי בריטניה החלה להסיג חלק מאנשי הצבא שלה המוצבים בבסיס בקטאר. משרד ההגנה הבריטי בחר שלא להגיב לדיווחים על הסגת הכוחות.