אחרי נאום החלב

דרמטי | גורמים איראניים: "טראמפ הודיע לנו כי אין בכוונתו לתקוף" | דיווח: הפנטגון מחזיר כוחות

גורמים איראניים ששוחחו עם רשת אל-ג'זירה מסרו כי איראן קיבלה מסר מטראמפ, לפיו ארה"ב ביטלה את תוכניות המתקפה שלה על משטר האייתולות | המסר הועבר במהלך הלילה, אמר הגורם האיראני | הדיווח מגיע לאחר שהנשיא האמריקני טען אמש כי איראן הפסיקה להרוג מפגינים ואף הודיעה על ביטול גזר דין המוות לערפאן סולטני, הנידון למוות הראשון במחאות הענק (בעולם) 

טראמפ במסיבת העיתונאים אמש (צילום: הבית הלבן)

נשיא דונלד טראמפ הודיע ל כי אין בכוונתו לבצע תקיפה וכי הוא אינו מעוניין במלחמה, כך טען שליח איראן בפקיסטן, רזא אמירי מוגאדם.

על פי דיווח בכלי התקשורת הפקיסטני "דון", מוגאדם ציין כי קיבל את המידע ביום רביעי בסביבות השעה 1:00 לפנות בוקר לפי שעון פקיסטן.

לדברי השליח, במסר שהועבר ביקש מהממשל בטהרן לנהוג באיפוק ולהימנע מפגיעה באינטרסים של ארצות הברית באזור. לצד הדברים הללו, התייחס הדיפלומט האיראני למצב הפנימי במדינתו וציין כי למפגינים באיראן יש זכות לגיטימית למחות, וכי הממשלה קיימה עמם שיחות בנושא.

מוגאדם הוסיף וטען כי במקביל למחאות, פעלו במדינה קבוצות חמושות שביצעו מעשי רצח ותקפו מסגדים.

הדיווח מגיע לאחר שאמש (רביעי) בזמן חתימת צו על חוק החלב החדש בבתי הספר בארה"ב, טען נשיא ארה"ב כי "ההרג פסק".

הנשיא הוסיף כי ההוצאות להורג המתוכננות לא יתקיימו, וכי הוא מקווה שהמצב יימשך כך. טראמפ פרסם היום פוסט דומה.

ההערכות אמש בישראל היו שהנשיא טראמפ אמר את הדברים כדי 'להרדים' את האיראנים', אולם לאחר הדיווח על המסר שהועבר לאיראנים ייתכן כי הנשיא אכן חזר בו מכוונותיו.

בתוך כך, בניו יורק טיימס דווח כי הפנטגון החל להחזיר את כוחותיו לבסיסים האמריקנים שפונו, לאחר דבריו של טראמפ במסיבת העיתונאים אמש.

בעקבות הצהרת הנשיא טראמפ, הושעתה פעילות המפציצים ארוכי הטווח והפנטגון נערך להשבת חיילים לבסיסיהם. גורמים צבאיים הגדירו את המהלך כנסיגה מהסלמה.

כוננות המפציצים האסטרטגיים של ארצות הברית לתקיפות משניות הופסקה ביום רביעי אחר הצהריים, כך מסר גורם אמריקאי. במקביל, הודיע גורם צבאי כי הפנטגון נערך להשבת כוחות ליחידות האם, בעקבות דבריו של הנשיא טראמפ באותו היום. הגורם הגדיר את התבטאויות הנשיא כ"רמפת יציאה" שאפשרה את הרגעת המתיחות המבצעית.

בתוך כך, מקור המעורה בפרטים מסר כי בריטניה החלה להסיג חלק מאנשי הצבא שלה המוצבים בבסיס בקטאר. משרד ההגנה הבריטי בחר שלא להגיב לדיווחים על הסגת הכוחות.

0 תגובות

5
משיגענער אמיתי
נתי
4
מטומטמים ומסכנים המפגינים באיראן ששמו יהבם על טראמפ ונשחטו כתרנגולות
יוסי
3
טרמפ אחשוורוש הפכפך
מרדכי
2
לב מלכים ביד הקב"ה טראמפ לא מחליט כלום אבל לא טוב שהוא מראה את עצמו לא אמין וכל רגע משנה דעתו
אליהו
1
מידע שמגיע מהאירנים מראה על לחץ פנימי אצלם וניסיון להרגיעה עריקות משמרות המהפכה
דריווש

