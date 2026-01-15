המתיחות במינסוטה מחריפה בעקבות תקרית ירי נוספת של סוכן פדרלי, המצטרפת להריגת מפגינת שמאל בשבוע שעבר. עימותים קשים נרשמו בין מפגינים למשטרה, בעוד הדרג הפוליטי מחליף האשמות על האחריות לאלימות.

סוכן פדרלי ירה ברגלו של חשוד במיניאפוליס במהלך ניסיון מעצר שהידרדר לעימות אלים, כך מסרה מחלקת הביטחון המולדת של ארצות הברית.

התקרית הציתה מחדש מהומות ברחבי העיר, ימים לאחר שסוכן הגירה ירה למוות בתושבת המקומית רנה ניקול גוד.

לפי הודעת המחלקה, האירוע החל במרדף רכב אחר אזרח ונצואלה השוהה במדינה שלא כחוק. לאחר שהרכב התנגש, יצא הנהג מהמכונית והחל להיאבק בסוכן.

מהדיווח עולה כי שני בני אדם נוספים יצאו מבניין מגורים סמוך והצטרפו לתקיפת הסוכן באמצעות את חפירה ומקל מטאטא. במחלקת הביטחון המולדת ציינו כי הקצין ירה "ירי הגנתי" לאחר שחש סכנה לחייו בעקבות המארב המתוכנן. החשוד פונה לבית החולים עם פציעות שאינן מסכנות חיים, ושני התוקפים הנוספים נעצרו.

בעקבות הירי, התפתחו עימותים אלימים סמוך לזירה. מפקד המשטרה המקומית, בריאן אוהרה, דיווח כי מפגינים השליכו זיקוקים, גושי קרח וכדורי שלג לעבר השוטרים. עיריית מיניאפוליס פרסמה הודעה רשמית שבה נכתב: "אנו מבינים שיש כעס. אנו מבקשים מהציבור להישאר רגוע". בד בבד, שבו בעירייה על הדרישה כי סוכני רשות ההגירה והמכס יעזבו את העיר והמדינה באופן מיידי.

ראש עיריית מיניאפוליס, ג'ייקוב פריי, הגדיר את המצב בעיר כ"בלתי ניתן להכלה", זאת על רקע פריסתם של כ-3,000 סוכנים פדרליים במינסוטה בניגוד לעמדת הרשויות המקומיות. מנגד, סגן התובע הכללי של ארצות הברית, טוד בלאנץ', תקף את ההנהגה המקומית ומסר כי "ההתקוממות במינסוטה היא תוצאה ישירה של מושל כושל וראש עיר נורא המעודדים אלימות נגד אכיפת החוק. זה מגעיל".

הזעם בקרב הקהילה המקומית גבר מאז ה-7 בינואר, אז נורתה למוות רנה ניקול גוד בת ה-37 על ידי סוכן הגירה. בעוד הממשל טוען כי הסוכן פעל בהגנה עצמית מול ניסיון דריסה שהוגדר כ"טרור מקומי", גורמים בעירייה טוענים כי גוד שימשה כמשקיפה מטעם מתנדבים ולא סיכנה את הכוחות. מושל מינסוטה, טים וולץ', פנה לממשל בדרישה לסיים את הנוכחות הפדרלית במדינה וציין בסרטון שהפיץ כי המילה "כועס" אינה חזקה מספיק כדי לתאר את תחושותיו. ה-FBI פתח בחקירת שתי תקריות הירי.

בסרטון שהופץ ברשתות החברתיות נראה השוטר כשהוא עומד מול רכבה של המפגינה, כשהיא לפתע מאיצה לעבר סוכן ההגירה. הסוכן בתגובה פתח באש לעבר הנהגת וחיסל אותה.

אחר הצהריים (חמישי), פרסם הנשיא טראמפ הודעה נגד "הפוליטיקאים המושחתים" של מינסוטה.

"אם הפוליטיקאים המושחתים של מינסוטה לא יצייתו לחוק ויעצרו את המתסיסים ומורדים מלתקוף את הפטריוטים של מחוז העצמאות, שמנסים רק לעשות את עבודתם, אנהג את חוק ההתקוממות, כפי שנשיאים רבים ביצעו לפניי, ואשים קץ במהירות לטרגדיה המתרחשת במדינה הגדולה הזו".

המשמעות היא שטראמפ מאיים לשלוח כוחות של צבא ארה"ב במדינה, ולהפעיל את הצו הנדיר שמאפשר לו לפרוס כוחות פדרלים לשמירה על הסדר הציבורי.