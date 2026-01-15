אחרי הדיווחים הרבים על הנמכת גובה הלהבות בין ארה"ב לטראמפ, הסנאטור לינדזי גראהם מגיב.

גראהם, מקורבו של הנשיא טראמפ שתמך במתקפה של ארה"ב על האויב האיראני, אמר כי רצונו ונחישותו של טראמפ אינם ניתנים לשינוי.

"כל הכותרות כמו זו הן דוגמאות לדיווחים שאינם מדויקים כלל", אמר גראהם על דיווח לפיו טראמפ "קיבל רגליים קרות".

"לנסיבות סביב הפעולה המכרעת והנדרשת שיש לנקוט נגד המשטר האיראני המרושע אין שום קשר לרצונו או לנחישותו של הנשיא טראמפ. אין דבר רחוק יותר מהאמת. בדיוק ההפך. הישארו מעודכנים", אמר גראהם, תוך שהוא רומז שתקיפה עדיין אפשרית.

בתוך כך, ברויטרס דווח מוקדם יותר כי צבא ארה"ב הוריד את רמת הכוננות בבסיס אל-עודייד בקטאר והמטוסים שפונו משם מוחזרים לבסיס, דבר המעיד על ביטול התקיפה לכאורה.

הדיווח מצטרף לדבריו של בכיר איראני, שאמר לאל-ג'זירה כי ארה"ב הודיעה לאיראן שלא תתקוף אותה.