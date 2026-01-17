ברקע המתיחות מול איראן, הפנטגון צפוי לשלוח בימים הקרובים נכסים צבאיים נוספים למזרח התיכון, כאשר בין היתר נשקלת האפשרות לפרוס את קבוצת התקיפה של נושאת המטוסים אברהם לינקולן. כך דווח ברשת ABC.

מהלך כזה נחשב לצעד שגרתי בעתות של מתיחות מוגברת, בין היתר בשל כ־30 אלף חיילים אמריקאים המוצבים ברחבי האזור במדינות כמו קטאר, ירדן, סוריה ועיראק.

נושאת המטוסים לינקולן זוהתה אתמול בצילומי לוויין כשהיא מפליגה הרחק מהפיליפינים. אם הלינקולן אכן נשלחת אל המזרח התיכון, ההערכה היא שייקח לה למעלה משבוע להגיע, לאחר שזוהתה מוקדם יותר השבוע בצילומי לוויין כשהיא מפליגה הרחק מהפיליפינים.

האפשרויות שנשקלות בפנטגון כוללות פריסת קבוצת תקיפה של נושאת מטוסים בליווי סיירות ומשחתות טילים, וכן טייסות קרב של חיל האוויר ומערכות הגנה אווירית קרקעיות מפני טילים. תגבור הכוח הצבאי מעניק לנשיא דונלד טראמפ אפשרויות נוספות לפעולה צבאית נגד איראן בהמשך, אם יבחר בכך.

גורמים רשמיים מציינים כי באזור פועלות שש ספינות של חיל הים האמריקאי, ובהן שלוש משחתות טילים. הפנטגון סירב להגיב.

בינתיים, הצעדים הבאים של ארה"ב לא ברורים. טראמפ איים בתחילת השבוע שוב ושוב בהתערבות צבאית, אמר ביום שלישי כי "העזרה בדרך" - אבל למחרת שינה כיוון, ואמר שנמסר לו שההרג נפסק. "ההחלטה הטובה ביותר שהם קיבלו הייתה לא להוציא להורג בתלייה יותר מ-800 בני אדם", אמר היום נשיא ארצות הברית, כאשר נשאל על מבצע צבאי אמריקני באיראן.

למרות השינויים בהצהרות הנשיא, פרשנים רבים מעריכים כי מדובר בניסיון למשיכת זמן, במטרה להביא כמה שיותר אמצעי תקיפה לאזור - במה שעשוי להתפתח למערכה רחבת היקף נגד המשטר האיראני.