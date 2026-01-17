כיכר השבת
פתרון קונפליקטים בין מדינות

טראמפ הזמין את נתניהו להיות חבר ב"מועצת השלום" | מי עוד ברשימה?

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על חלק מחברי "מועצת השלום" שתעסוק בתחילה בעזה, והזמין אליה גם את ראש הממשלה בנימין נתניהו | לפי הדיווחים, למעלה מ-50 מדינות קיבלו הזמנה (בעולם)

טראמפ ונתניהו (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז על חלק מחברי "מועצת השלום" שתעסוק בראש ובראשונה בעזה, והזמין אליה את ראשי מדינות העולם, כולל ראש הממשלה או נציג מטעמו.

טראמפ הצהיר כי מדובר במועצה ייחודית שתשמש לפתרון קונפליקטים בין מדינות. בריאיון שנתן לסוכנות הידיעות רויטרס, עוד לפני ההכרזה הרשמית, אמר הנשיא: "לדעתי זה יתחיל ב, ובהמשך יטופלו גם עימותים נוספים, ככל שיעלו". כשנשאל מה יהיו המטרות, ענה הנשיא שיעמוד בראש מועצת השלום: "כמו מדינות אחרות שנכנסות למלחמה זו עם זו".

לפי הדיווחים, למעלה מ-50 מדינות קיבלו הזמנה, ביניהן ארגנטינה, קנדה, צרפת, גרמניה, אוסטרליה, אלבניה, בחריין, מצרים וטורקיה, אך אף אחת מהן עדיין לא אישרה השתתפות רשמית.

חברי המועצה שפורסמו עד כה כוללים את מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, השליח סטיב וויטקוף, חתנו של הנשיא ג'ארד קושנר, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, המיליארדר מארק רואן, נשיא הבנק העולמי אג'אי באנגה וסגן היועץ לביטחון לאומי רוברט גבריאל.

חברי מועצת השלום יהיו אחראים על הפיקוח הכולל של תוכנית ויתמקדו למעשה בקבלת ההחלטות גדולות - כגון גיוס משאבים בינלאומיים, תיאום בין מדינות וקביעת המדיניות הרחבה לשיקום עזה ולקידום שלום. גוף נוסף, "המועצה המבצעת לעזה", יפקח על יישום התוכנית בשטח ויפקח על פעילות הממשלה הטכנוקרטית הפלסטינית החדשה.

